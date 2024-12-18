Cumhurbaşkanlığı anketine göre o isim Erdoğan'a fark atacak. Sonuçlar ortaya çıktı

HBS Araştırma Şirketi, Ankara'da bu ay bin 100 seçmenle yüz yüze görüşme yöntemiyle bir anket gerçekleştirdi. Ankete katılan vatandaşlara "Aşağıdaki isimlerden hangisini Cumhurbaşkanı olarak görmek istersiniz?" soru soruldu.

ANKETTEN MANSUR YAVAŞ ÇIKTI

Ankette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ise bir isim geride bıraktı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, oyların yüzde 33’ünü alarak anketten birinci çıktı.

Mansur Yavaş, yerel seçimlerde yüzde 60,51 oy olarak ikinci kez Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİNCİ SIRADA

İkinci sırada ise Cumhurbaşkanı Erdoğan yerini aldı. Ankete katılanların yüzde 24.9’u Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Cumhurbaşkanı olarak görmeye devam etmek istediklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs tarihinde yapılan ikinci turunda rakibi Kemal Kılıçdaroğlu’nun karşısında yüzde 52,18 olarak cumhurbaşkanı seçilmişti.

ÜÇÜNCÜ SIRADA İMAMOĞLU

Anketin üçüncü sırasında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yer aldı. Katılımcıların yüzde 17,1’i cumhurbaşkanlığı makamında İmamoğlu’nu görmek istediklerini belirtti.

Ekrem İmamoğlu yerel seçimlerde yüzde 51,4 oy alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmişti.

DİĞER SONUÇLAR

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yüzde 3,5 oy ile dördüncü sırada alırken diğer seçeneğini tercih edenlerin sayısı yüzde 10,1 kararsızım diyenlerin oranı ise yüzde 11,4 oldu.