Cumhurbaşkanlığı danışmanından bölücü toplantılara sert tepki! Mehmet Uçum: İhanet ve tam bir alçaklıktır

Orhan UĞUROĞLU

Diyarbakır’da HÜDA PAR tarafından düzenlenen, “Kürt meselesine insani çözüm çalıştayı” ve “Hak insiyatifini” gerçekleştirdiği Kürt formunda, Türkiye’nin birliğini bütünlüğünü hedef alan bölücü ayrıştırıcı konuşmalar ve bildiriler cumhurbaşkanlığında şok etkisi yarattı.

Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı HÜDA PAR ve AKP’li isimlerin de yer aldığı sözde forum ve çalıştaylarda dile getirilen ifadelere sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, sosyal medya hesabından ağır ifadeler içeren bir yazı kaleme aldı.

Uçum, Türkiye’nin birliğine ve bütünlüğüne darbe vurmayı amaçlayan toplantılar için, “Türkiye’yi bölme hedefli emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp, güya insani çözüm çalıştayı yapanlar, sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye’nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler” dedi.

Uçum, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE İHANETLER ARSIZCA ARTIYOR!

1 Ekim ve devamında Sayın Bahçeli’nin hamleleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaklaşımlarıyla devreye giren Devlet İnisiyatifinin bir etkisi de bütün emperyalist bölünme projesi yanlılarının bir bir deşifre olmasıdır.

Terör sorununun kökten ortadan kaldırılması için başlatılan yeni dönemi istismar edenler hadsizlikte zirve yaptılar.

Türkiye’yi bölme hedefli Emperyalist dış Kürt sorunu projesini referans alıp güya insani çözüm çalıştayı yapanlar sonuç bildirgesiyle açıkça ve arsızca Türkiye’nin bölünmesinden yana olduklarını ilan ettiler.

Terör diyemeyen, terör örgütüne karşı çıkamayan bu grup iki millet, iki vatandaşlık, iki eğitim dili, hatta iki resmi dil ve iki ülke diyerek Türkiye düşmanlığını ve bölünme niyetlerini ortaya döktüler.

Cumhur İttifakından nefret edenlerin ve Ak Partili görününlerin de içinde yer aldığı ama insani olmadığı kesin, bu “bölünme çözümü çalıştayı” Terörsüz Türkiye için başlatılan yeni döneme ihanettir.

Hele İslam’ı istismar ederek referans yapan ve bu bölünme projesine dayanak üretme çabaları ile Cumhuriyetin esaslarına düşmanlıkları ise tam bir alçaklıktır.

Ne yaparsanız yapın Terörsüz Türkiye pazarlıksız, kayıtsız ve şartsız gerçekleşecektir.

Terörsüz Türkiye’ye geçildiğinde de Milli Devletin esaslarını; Cumhuriyet, Üniter Yapı, Türk Milleti, Türk Vatandaşlığı ve Türkçeyi, Türk Bayrağını ve İstiklal Marşını kimse tartışmaya açamayacaktır.

Cumhuriyetle kazanılan Milli Devleti tartışmaya açmak ve beka sorunu çıkarmak kimsenin haddi değildir. Buna asla geçit verilmeyecektir. Tam tersine Terörsüz Türkiye, Milli Devleti daha da güçlendirecek adımların atılmasını sağlayacak ve yurtsever demokrasimizi güçlendirecektir.