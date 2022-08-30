30 Ağustos 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 28°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karaca istifa etti

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karaca istifa etti

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa etti. Korkmaz Karaca, "Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi" ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:26
Son Güncelleme: 30 Ağustos 2022 Salı - 18:49
Takip Et

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi Korkmaz Karaca istifa ettiğini açıkladı

Sedat Peker'in iddialarında adı geçen Korkmaz Karaca istifa etti
+
Aa
-

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi ve AKP Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca yayınladığı bildiriyle görevlerinden istifa ettiğini duyurdu. 

Korkmaz Karaca'nın adı son dönemde Sedat Peker'in yolsuzluk iddialarında geçiyordu. 

Korkmaz Karaca istifa metninde şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın olurları ile 2018 Ekim ayından bu yana, Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi, olarak görev yapıyorum.

Görev sürem boyunca TC. Hazinesinden tek kuruş maaş, araç, yakıt v.s almadım.

19 Mart 2022, 22 Mart 2022, 20 Mayıs 2022 tarihlerinde 2 ay içinde çok ağır 3 kalın bağırsak ameliyatı geçirdim.

Yaşanan süreçte 2021 Haziran ayından itibaren, çeşitli iddialara muhatap oldum.

Özellikle geçtiğimiz hafta; Mine Tozlu Sineren isimli şahısla hiçbir buluşmam ve çıkar talebim olmadığı halde ve daha da önemlisi bu şahıs benimle bir çıkar ilişkisi kurmadığını ilan ettiği halde, devam eden sosyal medyadaki ahlaksız trol linçine farklı bir tepki vermek istiyorum.

Dünyalar güzeli kızım ve eşime kadar varan bu linç artık sağlığımı tekrar tehdit eder hale geldi.

Bu sebeplerle Cumhurbaşkanlığındaki görevimden istifa ediyorum.

AK Parti'nin ve sayın cumhurbaşkanımızın 2023 yolculuğunda tüm gücüm ile sade bir nefer olarak mücadele etmeye söz veriyorum.

Yıllarca özel sektör yöneticisi Ve yatırımcısı olarak halen de devam ettiğim nazik mücadelemi elbette sürdüreceğim.

Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde güçlü ve büyük Türkiye yolculuğunu kimse engelleyemeyecektir. Allah yar ve yardımcımız olsun"

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Abbas
30.08.2022 18:46
Baykal bakın size de danışmanlık yapmış kişi, diğeri ağrı belediye başkanı, tamam bilmiyordunuz, peki sonra niye iki kelime etmediniz, Baykal severlere sunulur  
 
Gök TÜRK
30.08.2022 18:45
Bak adamdaki kelimeye 'KİMSEYE BULAŞMAMIŞ' Seviyeye bak ülke neden bu halde daha iyi anlaşılıyor liyakat yerlerde  
 
Catal
30.08.2022 18:32
Etme bulma dünyası. Allah tez vakitte herkesi hak ettiği muameleye kavuştursun  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
1
﻿Herkes memleketinde yaşarsa Türkiye’nin en kalabalık ili hangisi olur: İstanbul bakın kaçıncı sıraya düştü
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
2
﻿Anket sonuçları açıklandı: Erdoğan'a memleketinden büyük şok
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
3
﻿Tarihçi Ümit Doğan Adnan Menderes döneminde satılan camilerin belgelerini yayınladı
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
4
﻿Oğuzhan Koç'un kütük gibi ayakkabısının fiyatı ortaya çıktı. Yok artık bu kadar mı yani?
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
5
﻿Emre Belözoğlu'ndan ülke puanı açıklaması
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
6
﻿Gazeteci Timur Soykan’dan Zehra Taşkesenoğlu tweeti. Sedat Peker retweet etti
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
7
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Gülşen açıklaması: Milletimizin değerlerine dil uzatanlar hesap vermekten paçalarını kurtaramayacak
﻿Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür  
﻿Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür  
﻿Pakistan Başbakanı Şerif’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür  
﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi
﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi
﻿Trabzonspor'un beklediği stoper geldi
﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya
﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya
﻿Berisha'nın yeni kulübü belli oldu. İstanbul'dan Almanya'ya
﻿Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
﻿Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
﻿Bakan Varank TOGG'un satışa çıkacağı tarih açıklandı
﻿Kafe çalışanları hesap ödemeyen dört kişiye meydan dayağı attı
﻿Kafe çalışanları hesap ödemeyen dört kişiye meydan dayağı attı
﻿Kafe çalışanları hesap ödemeyen dört kişiye meydan dayağı attı
﻿Uzmanından beyin tümörleriyle ilgili önemli uyarı
﻿Uzmanından beyin tümörleriyle ilgili önemli uyarı
﻿Uzmanından beyin tümörleriyle ilgili önemli uyarı
﻿Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 10'da 1 seviyesine yükseldi
﻿Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 10'da 1 seviyesine yükseldi
﻿Almanya'da enflasyon Türkiye'nin 10'da 1 seviyesine yükseldi
﻿Erzurum Hinis SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Hinis SYDV işçi alacak
﻿Erzurum Hinis SYDV işçi alacak
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Bir gecede ilçedeki Türk bayraklarını değiştirdi
﻿Öldüğü 5 gün sonra fark edildi
﻿Öldüğü 5 gün sonra fark edildi
﻿Öldüğü 5 gün sonra fark edildi
﻿Trabzonspor'a Basel'den transfer. Genç oyuncu imza için Trabzon'a geldi
﻿Trabzonspor'a Basel'den transfer. Genç oyuncu imza için Trabzon'a geldi
﻿Trabzonspor'a Basel'den transfer. Genç oyuncu imza için Trabzon'a geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.