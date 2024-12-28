Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu.

Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' ile Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kaldırıldı. Yerine ise Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği oluşturuldu. Kararname ile Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde yer alan 'İdari İşler Başkanlığı' ibareleri, 'Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği' şeklinde değişti.

Kararnamede, "Mevzuatta Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğine, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına yapılan atıflar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterine yapılmış sayılır. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kadrolarına yapılan atamalar Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği kadrolarına yapılmış sayılır" denildi. Kararname bu gece yürürlüğe girdi.

Son Haberler
2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
2025 yılı Tanıklık Ücret Tarifesi, Resmi Gazete'de yayımlandı
Muğla'da kaybolan 15 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Muğla'da kaybolan 15 yaşındaki genç için arama kurtarma çalışması başlatıldı
25 kuruştu alışveriş poşetine de zam geldi!
25 kuruştu alışveriş poşetine de zam geldi!
Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı
Malazgirt-Ahlat Karayolu geçici olarak ulaşıma kapatıldı
Kızılcık Şerbeti'ne sevilen oyuncu veda mı etti?
Kızılcık Şerbeti'ne sevilen oyuncu veda mı etti?