Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan yardımcıları kim oldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir görevinden alındı.

İletişim Başkan yardımcılıklarına, TÜÇA Başkanı Prof. Dr. Pirinççi ile İlhami Giray Şahin atandı.

Bahsi geçen atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü fıkraları doğrultusunda gerçekleştirildi.

FERHAT PİRİNÇÇİ KİMDİR?

Bursa'da 1979 yılında dünyaya gelen Prof. Dr. Pirinççi, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun oldu, yüksek lisans ve doktorasını yine aynı üniversitede tamamladı.

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nda (SETA) 2020 yılında kıdemli uzman olarak çalışmaya başlayan Pirinççi, 2021-2022 döneminde de Kriter Dergisi Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürüttü.

İLHAMİ GİRAY ŞAHİN KİMDİR?

Ankara’da 1982 yılında doğan Şahin, Çankaya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nden mezun oldu.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nde Ekonomi ve Hukuk Fakültesi’nde İşletme (MBA) yüksek lisansını tamamlayan Şahin, sırasıyla Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Finans Eğitimi ile Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya yüksek lisans programlarında eğitim aldı.

Daha önce TBMM AK Parti Grup Başkanlığı'nda Ekonomi Danışmanı ve TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığı pozisyonlarında bulunan Şahin, son olarak Yeni Dünya Vakfı Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyordu.