Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'ndan Malatya depremine 'dezenformasyon' açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, depremle ilgili özellikle medya kuruluşlarından sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediklerini kaydetti.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 5,9 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

"Şu ana kadar deprem sebepli herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemiş olup, ilgili birimlerimizin her biri kendi alanlarında tarama faaliyetlerini sürdürmektedir. Depremle ilgili özellikle medya kuruluşlarımızın sansasyon ve dezenformasyondan uzak, sorumlu yayıncılık bilinciyle hareket etmelerini beklediğimizi bir kez daha ifade ediyoruz."