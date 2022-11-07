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Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. EYT ve çalışanlara kadro verilmesi, TOKİ ucuz konutlarında son durum, Başörtüsü düzenlemesi gibi birçok önemli gündem başlıkları masada olacak.

Haber Giriş: 7 Kasım 2022 Pazartesi - 11:12
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanıyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, taşeronlara kadro, TOKİ ucuz konutları, başörtüsü düzenlemesi başlıkları masada

Kabine bugün toplanıyor! İşte gündemdeki başlıklar
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Başörtüsü için anayasa değişikliği teklifi, enflasyonla mücadele, çalışma hayatına yönelik düzenlemeler ve dış politikadaki gelişmeler....

Kabine, yoğun gündemle Beştepe'de toplanacak.

Başörtüsüne anayasal güvence sağlayacak değişiklik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığındaki Kabine Toplantısı'nda öne çıkan başlık...

Teklifin Meclis'e sunulması öncesinde, muhalefet partileriyle yapılan görüşmeler değerlendirilecek.

Referandum seçeneğine ilişkin istişareler yapılacak.

Kabine Toplantısı'nda, enflasyonla mücadele kapsamında olası yeni tedbirler ele alınacak.

GÖZLER ÇALIŞMA HAYATI DÜZENLEMELERİNDE

Gözler bir taraftan da, milyonlarca kişinin merakla beklediği, çalışma hayatına yönelik düzenlemelerde olacak.

EYT düzenlemesi, sözleşmeli personel ile taşeron ve geçici işçilerin durumu da toplantıda konuşulacak konular arasında...

Sona yaklaşılan çalışmaların detaylarının ele alınması bekleniyor.

DIŞ POLİTİKA DA KABİNENİN GÜNDEMİNDE

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in Türkiye'deki temaslarının ardından, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 8 Kasım'da Ankara'ya geliyor.

Özbekistan’daki Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi ve Endonezya'daki G-20 Liderler Zirvesi için hazırlıklar ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantı sonrasında gündemde öne çıkan konulara ilişkin açıklama yapacak.

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