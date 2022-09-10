﻿Tarım ve Orman Bakanlığı'nda büyük deprem. Çok sayıda müdür görevden alındı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Çok sayıda bakanlık ve kurumda görevden almalar gerçekleşti.

Özellik Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşlardaki görevden almalar dikkat çekti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez ve İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş de görevden alınanlar arasında. İşte görevden alınanlar

-Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü İsmail Üzmez görevden alındı.

-Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne Durali Koçak, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılıklarına Yasin Hakkı Kocaman ve Atilla Bektaş atandı.

-Tarım ve Orman Bakanlığı VII. Bölge Müdürü Turgut Çangır, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Necdet Çiçek, Çorum İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Sarı, Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Yılmaz Erkaya görevden alındı.

- Orman Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Hayati Özgür ve Mustafa Özkaya ile İstanbul Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve Mersin Orman Bölge Müdürü Kenan Akduman görevden alındı.

- Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Genel Müdür yardımcıları Ali Osman Kıyak, Sait Kocabey ve Ertuğrul Anbar görevden alındı.

- Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünde açık bulunan Yönetim Kurulu üyeliklerine Mustafa Alpaslan ve Nebi Çelik atandı.