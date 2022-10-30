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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan isimleri, sosyal medya hesabından paylaştı.

Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar - 11:47
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Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahipleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'nin sahiplerini duyurdu
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ni almaya hak kazanan birbirinden kıymetli sanatçılarımızı, ilim ve kültür insanlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Vefa Ödülü sahibi büyük halk ozanımız Aşık Veysel'i rahmetle yad ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne; müzik alanında Ajda Pekkan, Resim alanında Süleyman Saim Tekcan, Sinema alanında Yılmaz ErdoğanTiyatro alanında Ayla Algan, İlim-kültür alanında Hayreddin KaramanEdebiyat alanında Yavuz Bülent BakilerKarikatür-animasyon alanında Varol YaşaroğluGastronomi alanında Ömür Akkor ve Emre AkkorDans-bale alanında Tan SağtürkMimari alanda Hilmi Şenalp, Zanaat alanında Sevan BıçakçıGeleneksel sanatlar alanında Gülbün Mesera, "Vefa Ödülü"ne ise Aşık Veysel değer görüldü.

 

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