Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yapılan saldırıda en az 19 kişi öldü! Arap medyası saldırıyı yapanları açıkladı

Kaynak: ANKA
Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yapılan saldırıda en az 19 kişi öldü! Arap medyası saldırıyı yapanları açıkladı

Çad'ın başkenti Encemine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yapılan saldırıda 18’i saldırgan olmak üzere en az 19 kişi öldü. Arap medyası saldırının Boko Haram terör örgütü tarafından yapıldığını bildirdi.

Çad'ın başkenti Encemine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yapılan saldırıda 18’i saldırgan olmak üzere en az 19 kişi öldü. Arap medyası saldırının Boko Haram terör örgütü tarafından yapıldığını bildirdi.

Çad'ın başkenti Encemine’de Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na yapılan bir saldırıda 18’i saldırgan olmak üzere en az 19 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Arap medyası saldırının Boko Haram terör örgütü tarafından yapıldığını bildirdi.

Çad merkezli Tchadinfos haber kanalının aktardığı bilgilere göre, Çad’ın başkenti Encemine merkezindeki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında silah sesleri duyuldu. Güvenlik yetkilileri, kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin saraya saldırdığını, ancak saldırının hızla bastırıldığını belirtti. Suudi Arabistan merkezli Al Arabiya ise Çad Silahlı Kuvvetlerinin, Boko Haram terör örgütü tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na yapılan bir saldırıyı püskürttüğünü ifade etti. Haberde saldırının 24 kişi tarafından gerçekleştirildiği ve 18 saldırganın öldürüldüğü bilgisine yer verildi.

Saldırıyla ilgili soruşturma süreci devam ederken, saray çevresine ilave tank ve polis birlikleri sevk edildi. Çad medyası başkent sakinlerinin de Çad Cumhurbaşkanı Mahamat Idriss Deby Itno'ya destek amacıyla bir yürüyüş düzenleyeceğini aktardı.

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