Cumhurbaşkanlığı seçim kağıdı sosyal medyayı salladı! Bir tek Erdoğan kaldı...

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yer aldığı 'demir parmaklı' oy pusulası sosyal medyayı salladı.

2014 ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde HDP'nin adayı olan Selahattin Demirtaş, 2016'dan beri tutuklu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın diğer rakipleri olan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da bu yıl tutuklandı.

DEFALARCA PAYLAŞILDI

Sosyal medyada, Erdoğan, İmamoğlu, Demirtaş ve Özdağ'ın yer aldığı Cumhurbaşkanlığı seçimi oy pusulası defalarca paylaşıldı.

Erdoğan’ın olası üç rakibi de oy pusulasında demir parmaklıklar ardında resmedildi.

İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım;

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasıyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"İmamoğlu’nun suçu, Erdoğan’ın rakibi olmaktır. Hepimiz biliyoruz ki İmamoğlu’nun içeri atılmasının sebebi, geçmişte Tayyip Bey’i yenmiş olması; gelecekte de onu yenecek güçte, dirayette ve kararlılıkta bir aday olmasıdır."

Özel'in, Erdoğan’ın siyasi parti lideri olması hasebiyle Ümit Özdağ’ın tutukluluğuna dair sözleri de oy pusulasını görenlerin aklına geldi:

"Bir partinin genel başkanı, Antalya’da işlediği iddia edilen bir suçtan dolayı ya kendi ikametinin olduğu yerde ya da o şehirde gözaltına alınır. Ancak Sayın Ümit Özdağ, İstanbul’dan ya da Ankara’dan gözaltına alınıp götürülüyor. Olacak iş değil. Ardından bu iddia terk edilip, Kayseri’de işlendiği öne sürülen başka bir suçtan tutuklanıyor. Bunların hepsi bilinçli yapılıyor. Erdoğan’ın siyasi rakipleri tek tek ayıklanıyor. Yargı taciziyle, yargı darbesiyle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye’de demokrasi ciddi tehdit altında. En sonunda siyasi rakipleri olan partileri kapatmaya da kalkarlarsa şaşırmam. Çünkü kendileri de zamanında kapatma davasıyla karşı karşıya kalmışlardı. Sonunda görün ki kimi tehlikeli görüyorlarsa, onu kapatacaklar."