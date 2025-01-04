Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a rakip olacak aday belli oldu. Anket sonuçları ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a rakip olacak aday belli oldu. Anket sonuçları ortaya çıktı

Ankara Araştırma Şirketi, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili yaptığı ankette seçmenlere "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoklu aday senaryosunda nasıl bir dağılım ortaya çıkıyor?" sorusunu yöneltti. Olası senaryoda seçim ikinci tura kalırsa Erdoğan’ın karşısına çıkacak isim beli oldu.

Ankara Araştırma, cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili bir anket çalışması yaptı. Ankette, "Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde çoklu aday senaryosunda nasıl bir dağılım ortaya çıkıyor?" sorusu yöneltildi.

İKİNCİ TURA HANGİ SİYASİLER KALIR?

Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, yüzde 32.9 ile ilk sırada yer alıyor, fakat oy oranı 2023 yılına göre yüzde 16 daha düşük.

Ekrem İmamoğlu'nun CHP'nin adayı ve Mansur Yavaş'ın bağımsız aday olması durumunda seçmenlerin tercihi yüzde 24.9 oy oranıyla İmamoğlu oldu. Bu senaryoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İmamoğlu ikinci turda rakip oluyor.

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Diğer adayların oy oranları ise şu şekilde sıralandı:

Mansur Yavaş yüzde 21.2
DEM adayı yüzde 4.7
Zafer Partisi adayı yüzde 2.2
Müsavat Dervişoğlu yüzde 2
Fatih Erbakan yüzde 1.6
Yavuz Ağıralioğlu yüzde 1
Kararsız yüzde 3.9
Fikrim yok yüzde 2.2
Diğer yüzde 3.3

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