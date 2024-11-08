Cumhurbaşkanlığı seçiminde yeni dönem. Sistem değişiyor

Siyaset ve ekonomideki yaşanan kötü gidişat sebebiyle son zamanda erken seçim çağrıları artarken, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), daha önce bahsettiği elektronik oylama sistemini gündemine aldı. YSK Başkanı Ahmet Yener ve heyeti ABD’ye giderek başkanlık seçimlerini takip ederken, ülkede kullanılan elektronik oylama sistemini ayrıntılı şekilde değerlendirdikleri ve Türkiye’ye döndükten sonra gözlemlerini YSK’da tartışacakları ifade edildi.

YASADA VAR AMA UYGULANMIYOR

Cumhuriyet'ten Engin Deniz İpek'in haberine göre; YSK’nın uzun zamandır elektronik oylama konusunda çalışmalar yürüttüğü ve geçen yıl Ankara Üniversitesi ve YSK işbirliğinde bir çalışma grubu oluşturulduğu ifade edilmişti. Mevcut mevzuata göre elektronik oylama, yalnızca yurt dışında yaşayan seçmenlerin kullanımı için düzenlenmiş olarak 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkındaki Kanun’da yer alıyor fakat henüz hiçbir seçimde kullanılmadı.

UYGULAMA ABD'DE TARTIŞILIYOR

Uygulama, ABD’de ise uzun zamandır tartışılıyor. Son olarak 5 Kasım tarihinde gerçekleştirilen seçimlerde ise bazı makinelerden belirli başkan adaylarına oy verilemediğine yönelik görüntüler seçim güvenliği konusundaki endişeleri gündeme taşıdı.