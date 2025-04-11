Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Şenel’in konvoyunda feci kaza: 1 polis memuru ve araç şoförü şehit oldu

Kaza, saat 07.20 sıralarında, İstanbul istikametinde, 06 BMA 330 plakalı koruma aracının bir tankere arkadan çarpmasıyla gerçekleşti.

Kazada, araçta bulunan polis memuru İbrahim Güney ve Cumhurbaşkanlığı personeli şoför Ahmet Ülger şehit düştü. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik ekibi yönlendirildi. Bölge cumhuriyet savcısı da incelemelerde bulunmak üzere olay yerine ulaştı.

İbrahim Şenel ve beraberindeki heyet, kaza haberini alır almaz olay yerine geri döndü. Yetkililer, kazayla ilgili ayrıntılı bir soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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