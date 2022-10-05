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Katılım Finans Strateji Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Genelgede Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba - 08:38
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Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan Katılım Finans Strateji belgesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Katılım Finans Strateji Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı
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Finansal ürün çeşitliliğinin artırılması ve katılım finans sisteminin yapısal sorunlarına çözüm üretilmesi amacıyla hazırlanan Katılım Finans Strateji Belgesi'ne ilişkin Cumhurbaşkanlığı genelgesi yayımlandı.

Resmi Gazete'de yer alan genelgede, katılım finans sisteminin gelişmesine yönelik gerekli altyapının oluşturulması ve kurumsal dönüşümün gerçekleşmesi amacıyla çeşitli eylemlerin hayata geçirilmesinin gerekliliğinden bahsedilerek, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi tarafından Katılım Finans Strateji Belgesi hazırlık çalışmalarının tamamlandığı belirtildi.

Genelgede, 2022-2025 döneminde katılım finans çatısı altında yer alan tüm sektörleri kapsayan ve sistemin gelişmesine yönelik bir yol haritası niteliğindeki belgenin, Finans Ofisi'nin internet sitesinde yayımlanacağı duyuruldu.

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