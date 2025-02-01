Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Hayvancılık bakanlığı ile bazı resmi kurum ve kuruluşlarda yapılan görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI'NDA İL MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Buna göre; Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri Bahri Horasan, Bünyamin Işık, Cenk Selahattin Celep, Göktuğ Yücetürk, İlyas Aslan, Mehmet Ali Yaprak ve Merve Yılmazsoy Coşkun, Kültür ve Turizm Bakanlığı Uşak İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabri Ceylan, Milli Eğitim Bakanlığı Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Ateş ve Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü 22. Bölge Müdürü Oğuzhan Ayrancı, görevden alındı.

Atamalar ise şu şekilde:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişleri Duygu Eşiyok, Emel Özcan Güneş, Hüseyin Kasay, Mehmet Akif Akçalı, Seda Yavuz ve Şükrü Kerem Akar İş Başmüfettişliklerine

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Başmüfettişliklerine 47 Başmüfettiş

İller Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcılıklarına, Fuat Uzun ve İlker Şadi İşleyen

Hazine ve Maliye Bakanlığında açık bulunan Vergi Müfettişliğine, Vergi Müfettiş Yardımcısı Murat Seyfi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörlüğüne

Ali Rıza Akın Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bahameddin Karaköse

Sağlık Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe, Müfettiş Yardımcısı Emre Elmalı, açık bulunan Müfettişliklere Müfettiş Yardımcıları İlkant Karacaoğlu ve Selami Şahin

Tarım ve Orman Bakanlığında açık bulunan Müfettişliğe Mustafa Sönmez, Tarım ve Orman Bakanlığı Müfettişleri Ayhan Gacar, Gökhan Kırdı, Sezgi Alaslan, Zeynep Güner, Hilmi Gül ve Tevfik Tulum, Başmüfettişliklere atandı.