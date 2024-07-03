Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri kapsamında, 3-4 Temmuz'da Kazakistan'a ve 6 Temmuz'da Azerbaycan'a gerçekleştireceği resmi seyahatler dolayısıyla, Cumhurbaşkanlığı görevini vekaleten yürütecek olan Cevdet Yılmaz'ın bu süreçteki yetkileri, Resmi Gazete'de yayınlanan bir tezkere ile duyuruldu.

Anayasa'nın 106. maddesine dayanılarak verilen bu karar, Cumhurbaşkanı'nın yurtdışı seyahatleri sırasında devlet işlerinin aksamaması için alındı. Tezkere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın, Erdoğan'ın dönüşüne kadar resmi görevleri üstleneceğini ve bu süre zarfında Cumhurbaşkanlığı makamının sorumluluklarını yerine getireceğini belirtildi.