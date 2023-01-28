﻿Cumhurbaşkanlığı'nda hangi dönem sayılmaz?

Altılı Masa toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye, hukuksuzluk, kanunsuzluk ve başıbozuklukla hareket eden bir hükümet tarafından yönetilmektedir. Anayasa ve kanunda hiçbir tereddüde yer vermeyecek kadar açık bir şekilde düzenlenmiş olan hükümler uyarınca, TBMM, yenileme kararı almadığı müddetçe, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerde bir kez daha aday olması mümkün değildir. Anayasa'yı yok sayan bu başıboşluğu kabul etmediğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Açıklamada "Bununla beraber, Sayın Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapmayı planladığı seçime halkımızdan aldığımız destekle, hazır olduğumuzu belirtmek isteriz." ifadesi de kullanıldı.

Bu açıklamada şöyle bir sorun var: Erdoğan'ın üçüncü defa aday olabilmesi Anayasa'ya aykırıysa ki aykırıdır; öyleyse onun katılacağı bir seçime hazır olmaktan bahsetmek "Anayasa'ya aykırı bir seçime katılacağız" demektir!

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Cumhur İttifakı ise 2017'de sanki yeni bir devlet kurulmuş gibi Erdoğan'ın yeni sisteme göre ikinci defa aday olacağını söylüyor. Oysa Anayasa'da "Başlangıç tarihi 2017'dir" diye bir ifade yok. Anayasa'nın 101'inci maddesi, "Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir." diyor. Eskisi, yenisi yok!

Cumhurbaşkanı seçimi yasasında da "Cumhurbaşkanının ikinci döneminde Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar verilmesi hâlinde, Cumhurbaşkanı bir defa daha aday olabilir." deniliyor.

Yasada, "2017'den önceki Cumhurbaşkanlığı sayılmaz" denilmiyor.

Yasada Cumhurbaşkanlığı dönemi olarak sayılmayacak sadece bir dönem var! Üçüncü maddenin altıncı fıkrasında "Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimine bir yıldan fazla süre kalması hâlinde, Cumhurbaşkanı seçimi, makamın boşaldığı günden sonra gelen kırk beş gün içindeki son Pazar günü yapılır. Bu şekilde seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz." deniliyor.

Yani gerçekten AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'un belirttiği gibi "Bu konuda hukuken hiçbir boşluk, hiçbir kafa karışıklığı söz konusu değildir."

Değildir ama Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan, 2017'de kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'yle ilgili Anayasa değişikliği çerçevesinde ilk sefer bu dönem Cumhurbaşkanı olarak seçilmiş, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci kez cumhurbaşkanı adayı olacaktır..." diyor!

Kurtulmuş bir de "Hani 'Kardeşim seçimi ilan edin, ertesi gün biz adayı açıklayalım.' diyordunuz... 14 Mayıs 2023'te Türkiye'de seçim olacak, bu açıklanalı da epey oldu. Niye hâlâ adayınızı konuşamazsınız?" diye muhalefete sesleniyor.

Resmen seçim karar verilmedi ki Sayın Kurtulmuş! Cumhurbaşkanı karar değiştirip, "Seçimleri Nisan ayına aldık" da diyebilir, "Zamanında yapılacak" da...

Hatta savaş çıkarsa seçimi birer yıllık uzatmalarla erteleyebilir de...

Nitekim CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, "Ülke seçim sürecinde ama hâlâ bir seçim tarihi belirlenmiş değil. Tayyip Erdoğan'ın Anayasa'yı, hukuku, yargıyı bir kenara attığını ve gerçekten çaresiz bir şekilde aday olamayacağını bilerek parlamentodan 360'ı bulamayınca parlamentoyu feshetme yetkisini kullanacağını söylediğini duyuyoruz. Ey Tayyip Erdoğan, iki kere Cumhurbaşkanlığını yaptın, Anayasa'ya göre bir üçüncüsünü yapamayacaksın." dedi.

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Tabii asıl tartışılması gereken, "Allah'ın lütfu" olarak görülen 15 Temmuz darbe girişimidir, Anayasa değişikliği için yapılan Meclis oylamasının geçersiz olmasıdır, referandum sürerken mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesidir.

İlk düğme yani Meclis'teki oylama hukuka aykırı olduğu için ondan sonraki sürecin tamamı hukuk dışıdır... Bir de diploma konusu var ki kimse bunu konuşmuyor...