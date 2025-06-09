Cumhurbaşkanlığı’ndan Can Medya’ya üst düzey transfer! Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Cumhurbaşkanlığı’ndan Can Medya’ya üst düzey transfer! Yönetim Kurulu Başkanı açıkladı

Can Medya Grubu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden üst düzey bir ismi transfer etti.

Ciner Yayın Holding’in hisselerini satın alan Can Yayın Holding bünyesindeki Can Medya Grubu’ndan yeni atama haberi geldi. MedyaRadar’da yer alan habere göre, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı İdris Kardaş, Can Medya Grubu’na katıldı.

Yeni transfer haberini Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ açıkladı.

“Sayın İdris Kardaş’ın Can Medya Grubumuz bünyesinde yazarlık ve ayrıca dijital yeniden yapılanma ve entegrasyon projelerinin koordinasyonunda görev yapmak üzere Grubumuza katıldığını duyurmaktan memnuniyet duyuyorum” diyen Kenan Tekdağ, “Sayın Kardaş’a Can Medya Grubu’na hoş geldin diyor ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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