Cumhurbaşkanlığından DEM’e önemli mesaj

PKK’nın kendisini feshetmesi ve terörü sonlandırması için başlayan gelişmeler sürüyor.

Her iktidar döneminde saray gazeteciliği yapan Ertuğrul Özkök, “İmralı’da devletin Öcalan’la sözlü “görüş birliği” sağlandığını madde madde yazdı.

Özkök, “Öcalan’la yaptığı bir yazılı anlaşma değil” diyor ama Öcalan’la yapılan her görüşmenin devlet görevlisi tarafından tutanak altına alındığını benim gibi biliyor ama yazmıyor.

Önemsediğim birkaç maddeye bakalım:

“BİR: Devletin çok üst düzey bir yetkilisi, İmralı’da Abdullah Öcalan’la yüz yüze görüştü.”

Sorum şudur; Siyasetçi değil bu anlaşılıyor. Öcalan ile yapılan önceki temaslarda olduğu gibi acaba üst düzey devlet görevlisi MİT mensubu mudur?

“ALTI: O görüşmede kesin karar bağlanan bir nokta daha var. Bir af veya İmralı dışında ev hapsi de söz konusu olmayacak.”

Öcalan 'Benim de öyle bir talebim yok' dedi. Peki bulunan çözüm neydi?

İmralı’da daha rahat bir mekan sağlanacak. Dışarı ile iletişim imkanları kolaylaştırılacak. İstediği insanların gelip ziyaret etmesi mümkün olacak.

Herhalde Netflix, Disney Plus, Prime Video, Blue TV, Tabii gibi streaming platformları izlemesine de izin verilecek tahmin ediyorum. “Yani yeni hayatında eğlence kısmı daha fazla olabilecek.”

Özkök’ün yazısına göre; Öcalan’ın bir itirafı var ki PKK’nın kendisini yüzde yüz feshetmesine açıkça engeldir.

“Bugün PKK’nın 4 ayrı kanadı var. Biri Suriye’dekiler. Öteki Kandil Dağı'ndakiler. 3, Avrupa kanadı. 4, Türkiye kesimi.

'Suriye’deki kesimi ben ikna edebilirim. Oradaki benim oğlum gibidir. Avrupa kanadı bu girişime evet der. Türkiye kanadı da olumlu bakar. Ama Kandil’den ne cevap gelir tam emin değilim.”

Öcalan 15 Şubat ya da Özkök’ün yazdığı gibi Nevruz öncesi “Barışa Çağrı” açıklaması yapacak ama;

Umut Hakkı ile af istemeyecek,

Eğlenmek için internet bağlantılı film seyredip eğlenecek,

İstediği kişilerle İmralı’da görüşebilecek,

PKK’nın kendisini feshetmesini isteyecek,

Kandil’i ikna edemeyecek.

Kürt sorunu çözümü için talepte bulunmayacak.

Sadece bunlar mı Öcalan’ın istedikleri.

Sadece bunlar mı DEM’lilerin talepleri?

Değerli okurlarım,

Hukuk Kurulu başkanı Mehmet Uçum DEM’in “eşit vatandaşlık” talepleri hakkında Cumhurbaşkanlığının görüşünü sosyal medyadan özetle şöyle paylaştı:

“Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni aşama adım adım ilerlerken iç ve dış bazı çevrelerin eşit vatandaşlık konusunda ciddi bir ideolojik kampanya yaptığı gözleniyor.

Sanki Türk Vatandaşlığı etnik ya da ırki bir esasa dayanıyormuş gibi çarpıtma yapılıyor.

Oysa “Türkiye Cumhuriyeti’nin temeli kültürdür” (Atatürk).

Türk Vatandaşlığı ırki ya da etnik değil Cumhuriyetle kazanılmış; içeriği Cumhuriyet vatandaşlığı olan, eşit vatandaşlığa dayanan ve Devletle kurulan hukuki bağdır.

Eşit vatandaşlığın iki belirleyici kriteri vardır:

Birincisi bir devlete hukuken bağlı olan herkesin hiçbir farklılık gözetilmeksizin vatandaş sayılması.

İkincisi vatandaş olanların hepsinin aynı haklara ve ödevlere sahip olması.

Bizim hukuk sistemimiz Türk Vatandaşlığını etnik, dini ya da ırki bir bağ değil hukuki bağ olarak düzenler. Yani vatandaşlıkta hiçbir farklılık dikkate alınmaz, hukuki bağ tek ve belirleyici ölçüdür.

Ayrıca vatandaş olan herkes aynı haklara ve ödevlere sahiptir. Bu nedenle hukuken eşit vatandaşlık konusunda bir sorunumuz yoktur.”