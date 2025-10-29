YENİÇAĞ - Ordu / Ali Yazan

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlama programı, Vali Muammer Erol’un makamında tebrikleri kabulüyle başladı.

Valilik Makamında düzenlenen Tebrikat töreninin ardından, havanın yağışlı olması dolayısıyla Recep Kara Spor Salonunda gerçekleştirilen kutlama programına geçildi.

Kutlama programı, Vali Muammer Erol’un beraberinde Garnizon Komutanı Tabip Albay Serkan Öcmenler, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin İnanır ile birlikte halkın ve öğrencilerin Cumhuriyet Bayramını kutlaması ile başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Vali Muammer Erol yaptı.

"Büyük Türk Milleti, çok kıymetli Ordulu Kardeşlerim, Bugün burada, geçtiğimiz yüzyılın başlarında 7 düvelin varlığımıza kastettiği yılların zor şartlarından, bir, bütün ve bağımsız olarak çıkışımızın en önemli dayanağı, aynı zamanda Milletimizin tarih sahnesinde yeniden yükselişinin sembolü, bağımsızlık ve hürriyetimizin en büyük teminatı, demokrasi ve milli iradenin en güçlü ifadesi olan Cumhuriyetimizin ilanının 102. yıl dönümünü kutlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. 2 yıl önce, 2023 yılının 29 Ekim günü Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümünü kutlarken Cumhuriyetin ikinci yüzyılının Türkiye Yüzyılı olması hedef ve gayretimizi paylaşmıştık. Bugün de Cumhuriyetimizin 102. Kuruluş Yıldönümünü, hep birlikte bayram olarak hür, bağımsız, barış ve huzur içinde kutlarken her zamankinden daha fazla azimli, kararlı, gururlu ve coşkuluyuz.Büyük Milletimizin, Cumhuriyet Bayramı Kutlu Olsun”diyerek, konuşmasına başlayan Vali Erol, “29 Ekim 1923, Milletimizin savaşlarla yorgun, yoksul ancak, iman dolu yüreklerle Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde yürüttüğü İstiklal Mücadelesinin nihai zaferle taçlandığı, Devletimizin ‘Cumhuriyet’ çatısı altında yeniden şekillenmeye başladığı, ‘Milletin istiklalini yine Milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ ilkesini tarihe yazdığı Gündür. Cumhuriyet, bizlere sadece bir yönetim biçimi değil; aynı zamanda onur, haysiyet, eşitlik ve özgürlük getirmiştir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, ‘Cumhuriyet, yüksek ahlaki değer ve niteliklere dayanan bir idaredir. Cumhuriyet fazilettir.’ Bu faziletin koruyucusu ve geliştiricisi bizleriz; onu geliştirecek ve geleceğe taşıyacak olan ise bu milletin gençleridir. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Atatürk’ü, onun kahraman silah arkadaşlarını ve kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi her zaman olduğu gibi sonsuz Rahmet dilekleri, minnet ve şükran duygularıyla anarken, bu toprakları canları pahasına vatan yapmak için İstiklal Harbinin tüm cephelerinde, Çanakkale’de, Nasuhçal’da şahadet şerbetini içen kahramanlar arasında yer alan Ordu’lu şehitlerimize de minnet ve şükran duygularımızı ifade ediyor, kendilerine yüce Allah (cc)’tan Rahmet diliyoruz.” şeklinde konuştu.



Vali Muammer Erol, konuşmasını şöyle sürdürdü;

“Sevgili Ordu’lu kardeşlerim; 102 yıl önce bugün Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul ve ilan edilen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Gençliğine emanet ettiği, Cumhuriyet, Milletimizin köklü tarihinden gelen Devlet geleneği ile bağımsızlık, eşitlik ve adalet ilkelerini Devletimizin temel taşları haline getirmiştir. Atatürk’ün ‘Türk Milletinin tabiatına ve geleneklerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir’ sözü, bu gerçeğin en veciz ifadesidir. Cumhuriyet sayesinde Milletimiz, ‘Egemenlik kayıtsız şartsız Milletindir’ ilkesini, yalnızca bir söz olarak değil, Devletin yönetiminde bilfiil hayata geçirilmiş bir hakikat olarak benimsemiştir. Bugün bizlere düşen görev, bu kazanımı korumak, güçlendirmek ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımaktır. Cumhuriyetin ilanı, Milletimizin, şanlı tarihindeki, en önemli dönüm noktalarından biridir. Ne mutlu ki, Cumhuriyetimizin kuruluş ideali olan ‘muassır medeniyetler seviyesine ulaşma’ hedefine yürürken, mücadele etmek zorunda bırakıldığımız kökleri dışarda olan tüm bölücü terör ve fetö gibi fitne, fesat ve ihanet yapılanmalarının sebep olduğu sıkıntı ve kayıplar yanında, yakın komşularımızda devam eden savaşlar, özelikle terör devleti israil’in, 2 yıldan fazla süredir Gazze başta olmak üzere tüm Filistin’de her gün şahit olduğumuz, insanlık dışı soykırım ve küresel vicdanın haykırışı olan Sumud Filosunun Gemilerindeki gönüllülere yönelik terör uygulamaları ile savaşı tüm Ortadoğu’ya yaymaya dönük, saldırgan/uzlaşmaz tutumunun Ülkemize de yansıyan tüm sıkıntılarına rağmen, Cumhuriyetimiz, demokrasimiz ve ekonomik gelişmişliğimiz, yaptıklarımız ve yapabileceklerimiz, dış politikada herkes için adalet, barış ve insan hakları temelli tutum, karar ve uygulamalarımız diğer ülkelere de örnek teşkil etmekte, Milletimize düşmanlık hisleri besleyenleri korku ve telaşa düşürmektedir. Değerli kardeşlerim, Cumhuriyetimizin bir asrı aşan yolculuğunda, ülkemiz eğitimde, sağlıkta, ekonomide, sanayide, kültürde ve demokrasinin kökleşmesinde önemli mesafeler kat etmiştir. Cumhuriyet, Türk Milletinin önünü açmış, her bir vatandaşımıza eşit yurttaşlık hakkı tanımış, fırsatlar sunmuştur. Bu sayede, Anadolu’nun en ücra köyünden büyük şehirlerine kadar her bir vatandaşımız Devletin bir parçası olmuş, Milletimizin ortak iradesiyle Ülkemiz çağdaş Dünyada saygın bir yer edinmiştir. Ordu ilimiz, Milletimizin muassır medeniyet seviyesinin ilerisini hedefleyen yürüyüşün önemli bir durağıdır. Fındığıyla, balıyla, balığıyla, turizmiyle, sanayisiyle, Karadeniz’in incisi olan şehrimiz; Cumhuriyetin ışığında büyümeye ve Ülkemize değer katmaya devam etmektedir. Bizler, bu kadim şehrin evlatları olarak, Cumhuriyetin değerlerine bağlılıkla, Ülkemizin kalkınmasına katkı sunmayı sürdüreceğiz.”

Konuşmasında gençlere de seslenen Vali Muammer Erol, “Cumhuriyet sizlere emanet edilmiştir. Atatürk’ün, ‘Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir’ sözleri, sizlerin omuzlarına yüklenen görev ve sorumluluğun büyüklüğüne işaret etmektedir. Sizler, çağın bilgisiyle, teknolojisiyle donanarak, Vatanımıza sadakatle hizmet edecek; Cumhuriyetimizi daha ileriye taşıyacaksınız. Sizlere güvenimiz ve inancımız tamdır. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; Cumhuriyet Bayramının gurur ve coşkusunu hep birlikte yaşadığımız, birliğimize, bölünmez bütünlüğümüze, demokrasimize ve Cumhuriyetimizin bizlere kazandırdığı değerlere sahip çıktığımız sürece hiçbir tehdidin Milletimizi yıldırıp pes ettiremeyeceğine ve Milletimizin daha nice 100. kuruluş yıl dönümleri yaşayacağına olan inancım tamdır.” diye konuştu.

Vali Muammer Erol, “Bu duygu ve düşüncelerle, başta; Cumhuriyetimizin kurucusu büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun kahraman silah arkadaşları olmak üzere, vatan sevgisinin ölümsüz sembolleri olan aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizi bir kez daha Rahmet dilekleri, minnet ve şükran duygularıyla anıyor, Büyük Türk Milletinin ve Siz Ordu’lu kardeşlerimin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyor; hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.” diyerek, konuşmasını tamamladı.

Vali Muammer Erol’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Daha sonra, Ordu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Güneş Çakmak “29 Ekim “, Ordu Lisesi 12. sınıf öğrencisi Harun Toksoy ise “Vatan Destanı” adlı şiiri okudu. Daha sonra, Bilgen Meydan Çebi yönetiminde Hamdullah Suphi Tanrıöver Ortaokulu Halk Oyunları Ekibinin gösterisiyle program devam etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğünce İlkokul öğrencileri arasında düzenlenen “Cumhuriyet” konulu resim yarışmasında dereceye giren Kumru Mehmet Akif Ersoy Okulu 4-B sınıfı öğrencisi Hira Dizek, Ünye Anafarta İlkokulu 4-G sınıfı öğrencisi Esila Fındık, Perşembe Atatürk İlkokulu 4-C sınıfı öğrencisi Maysa Bulut, Ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen şiir yarışmasında dereceye giren Gölköy Hürriyet Ortaokulu 7-C sınıfı öğrencisi Duru Pınarbaşı, Gülyalı Merkez Ortaokulu 7-A sınıfı öğrencisi Elif Türkmen, Ünye Mehmet Akif Ortaokulu 8-C sınıfı öğrencisi Rümeysa Alkan, Lise öğrencileri arasında düzenlenen kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrenciler Altınordu Ordu Anadolu Lisesi 10-F sınıfı öğrencisi Irmak Çelebi, Kumru Anadolu İmam Hatip Lisesi 10-E sınıfı öğrencisi Ahmet Akif Sönmez,Kabataş Anadolu Lisesi 9-B sınıfı öğrencisi Tuğra Eselioğlu’na ödülleri Vali Muammer Erol ve diğer protokol üyeleri tarafından verildi.

Cumhuriyet Bayramı’nın 102. yıl dönümü kutlama programı, Ordu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Özcan Türkmen yönetiminde tören geçişi ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrasının gösterisiyle sona erdi.