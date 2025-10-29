29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Zonguldak Valiliği'ne asılan Atatürk posterleri, resmi tören öncesinde bulundukları yerde toplanarak, binanın klima dış ünitelerinin arkasına sıkıştırıldı. Vatandaşların sosyal medyadaki tepkisi üzerine posterler yeniden uygun halde asıldı.

Zonguldak Valiliği binasının üç cephesine, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı asıldı. Ancak Valilik önünde saat 13.00'te başlayacak resmî tören için hazırlık yapıldığı sırada Atatürk posterlerinin asılı olduğu yerde toplanarak, binadaki klima dış ünitesinin arkasına sıkıştırıldığı dikkati çekti.

Durumu fark eden vatandaşlar, "Atatürk'ten ne istiyorsunuz? Cumhuriyeti kuran Atamıza yapılan saygısızlığı kabul etmiyoruz. Bu bir skandaldır" tepkisini gösterdi.

Vatandaşların durumu Valiliğin Özel Kalem Müdürlüğü'ne iletmesi üzerine, görevliler Atatürk posterlerini düzeltti.

Olayla ilgili Valilik tarafından herhangi bir resmî açıklama yapılmadı.