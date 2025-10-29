TCG Alemdar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ceyport Limanı’na demirledi. Gruplar halinde gemiye kabul edilen ziyaretçilere askerler refakat etti.

Görevli askerler, gezdirdikleri misafirlere geminin özellikleriyle ilgili bilgi aktardı. Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aytuğ Yörüyüş de gemiyi gezdi.

Vatandaşlardan Ümit Akyüz, ailesiyle gemiyi ziyarete geldiğini ifade etti. Geminin halkın ziyaretine açılmasının çok anlamlı olduğunu vurgulayan Akyüz, gemiyi tanıma imkânı sunan yetkililere teşekkür etti.





