Cumhuriyet coşkusu Berkay’la kutlandı

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, 1. yaşını coşkulu bir etkinlikle kutladı! Cumhuriyetin 101. yılı şerefine düzenlenen Berkay konseri, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Ünlü şarkıcı, "İnanırım" adlı şarkısıyla sahneye çıkarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

Ardından "Gel gel" ve "İki Hece" gibi sevilen parçalarıyla etkinliğe enerji kattı. Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış’ın çiçek takdimiyle gerçekleşen konserde, katılımcılar Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Downtown, bu özel etkinlikle kentin buluşma merkezi olma misyonunu bir kez daha pekiştirdi.