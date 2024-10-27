Cumhuriyet coşkusu Berkay’la kutlandı

Kaynak: İHA
Cumhuriyet coşkusu Berkay’la kutlandı

Bursa'da 1. yılını kutlayan Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, Cumhuriyet Bayramı etkinliklerini Berkay konseri ile taçlandırdı.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi, 1. yaşını coşkulu bir etkinlikle kutladı! Cumhuriyetin 101. yılı şerefine düzenlenen Berkay konseri, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleşti. Ünlü şarkıcı, "İnanırım" adlı şarkısıyla sahneye çıkarak dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı.

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Ardından "Gel gel" ve "İki Hece" gibi sevilen parçalarıyla etkinliğe enerji kattı. Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış’ın çiçek takdimiyle gerçekleşen konserde, katılımcılar Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu doyasıya yaşadı. Downtown, bu özel etkinlikle kentin buluşma merkezi olma misyonunu bir kez daha pekiştirdi.

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