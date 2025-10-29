29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlaması tüm yurtta Fener alaylarıyla devam etti.

İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanında yurttaşlar ellerinde Türk Bayrakları ile meydanlara çıktı.

CHP lideri Özgür Özel ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu, Bağdat Caddesi'ndeki fener alayına katılırken ABB Başkanı Mansur Yavaş da Birinci Meclis önünde gerçekleşen fener alayında binlerce Ankaralıya eşlik etti.

ÖZGÜR ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU BAĞDAT CADDESİ'NDE

Cumhuriyet Bayramı, İstanbul'da Bağdat Caddesi'ndeki fener alayı ile kutlanıyor. CHP lideri Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve yüz binler ellerinde Türk bayrakları ile fener alayına katıldı.

MANSUR YAVAŞ ONBİNLERCE BAŞKENTLİYLE ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

Sabah saatlerinde Ankara'da binlerce kişi, Cumhuriyet Bayramı'nın 102. yılı dolayısıyla Ulus'taki Birinci Meclis önünden Anıtkabir'e yürüdü.

Cumhuriyet'in 102. yıl kutlamaları Ankara'da Birinci Meclis önünde başlayan fener alayı ile devam ediyor. Binlerce Ankaralı ile beraber Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da fener alayına katıldı.

CUMHURİYET COŞKUSU İZMİR'İ DE SARDI

Kutlamaların bir diğer adresi de İzmir oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın da katıldığı fener alayında İzmirli yurttaşlar "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" sloganları ile fener alayına katıldı.

ADANA "İLELEBET CUMHURİYET" DEDİ

Adana'da on binler "İlelebet Cumhuriyet" pankartı altında fener alayı düzenledi. Antalya'da yurttaşlar akşam saatlerinde fener alayında bir araya geldi.