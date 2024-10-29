-Muharip Gazi babamın aziz anısına-

Bu ilk teskere Doğu Cephesinden

315’linin ilk teskeresi

Zile’den

Onbeşli türküsüyle uğurlanıp

Tokat Talimgâh kışlasına giden

Sonra Doğu Cephesinde

Soğukla

Karla

Ölümle burun buruna

Üç yıllık serüven

Nice arkadaşı dönemese de geriye

Erzurum’un karı

Dadaşın barıyla ötelerden

Geride kalanlara

Özgürlük muştusu gelen

Batum dağlarında sıkılan kurşunun

Barutu kokan parmaklarında

Silah arkadaşlarının kaybı

Yüreğini sızlatan

Mustafa Çavuş’un usundaki hep

Babası

Dayısı

Amcası

Bu kaçıncı kaybı

Doğu cephesinde

Belirsiz topraklarda bırakılan

Bu ikinci teskere batı cephesinden

Bu ikinci yara

İkinci şahlanışı atının

Zile’den çıkan 120 atlıyla

Haksızlığa

Yoksulluğa

İşgale karşı dinelen

Atatürkçe

Çağdaş uygarlığa

Ödünsüz yönelen

Yıllar yılı verilen sınavın

O ulusal harbin kanı kılıcında

Dudağının ucunda bir şehit adı

Süvari alayından

Kanla yoğrulu tepelerde yiten

O kahpe kurşun var ya

O kahpe kurşun

Gencecik bedenlere

Son söz

Vatan sağ olsun

Derken gülümseten

Bu İzmir’e ilk varışlarının nişanı

Dolu dizgin

Süvari bölüğünde

İsmet Paşa’dan

Fahrettin Paşa’ya

Kabaran hamur gibi çoğalan

Bu davul özgürlük davulu bilen bilir

Mustafa Kemal davulu

Güm güm

Gün gün vurulan

Filiz fidan

Fidan köklü bir ağaç şimdi

Hem öyle bir ağaç ki

Binlerce yıllık tarihiyle ulu

Vuruldukça Cumhuriyet davulu

Soluklu bir türkü olan

Bir büyük destan gibi duygulu

Kökü Altaylar’dan gelen

Kahramanlıklarla dolu

Bu o günlerin madalyası

Kırmızı şeritli

Devletin lâyık gördüğü nişan

Cepheden cepheye dört yıl

At koşturduğu günlerin anısıyla dolu

Şimdi yorgun argın

İki otlu yaparken nohutu

Ya da

Kırık leblebiyi ayırırken bütünden

Dünkü süvari çavuşu

Harp sonu leblebici Mustafa usta

Kulağı zar zor aldığı bataryalı radyoda

Yenilikleri sıralıyor bir bir

Başı boş akmayacak diyor ırmakların suyu

Köy Enstitüsü diyor

Halkevleri diyor

Okuma yazma kursları diyor radyo

Her ajansı dinledikçe

Daha rahat uyuyor uykuyu

Çakırkaya Bağlarında

Bağ budarken

Daha bir yürekten söylüyor Zile türkülerini

Kiraz Seyri gibi cıvıl cıvıl geliyor

Günübirlik gittiği bağ yolu

Yedi çocuğu düşünüyor

Yedi umudu

Yaşayacak elbette

Mustafa Çavuş gibilerinin bu memlekette

Şehitlerle

Gazilerle dolu soyu

Mehmet YARDIMCI