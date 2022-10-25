Cumhuriyet Dönemi Bestekârları Pera Müzesi'nde

Türk müziğinin tarihsel, kültürel, sosyolojik, felsefi, edebi yönlerine ilişkin sunuş ve sohbetlerin eşlik ettiği konser programı, bu geleneksel müziğin farklı kitlelerle paylaşılmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden konser 2013 yılından bu yana Devlet Sanatçısı Prof. Dr. Alâeddin Yavaşca danışmanlığında düzenlenen Türk Müziği Konserleri, Yavaşca'nın vefatının ardından hatırasına saygıyla Sinan Sipahi koordinatörlüğünde sanatseverlere buluşuyor. Sunuculuğunu Osman Nuri Özpekel'in yaptığı, günümüzün usta yorumcuları ve sâzendelerinin, büyük bestekârların seçme eserlerini seslendirdikleri konser serisinin bu sezonki ilk misafir solistleri, Çiğdem Yarkın ve İbrahim Suat Erbay olacak.

Refik Fersan, Sâdeddin Kaynak, Yesârî Âsım Arsoy, M. Nurettin Selçuk, Cevdet Çağla, Selahattin Pınar'ın eserlerinden örneklerin seslendirileceği "Cumhuriyet Dönemi Bestekârları" konseri, Cumhuriyet Bayramı'nın hemen ardından, 30 Ekim Pazar günü saat 15.30'da Pera Müzesi Oditoryumu'nda dinleyiciyle buluşacak.

Misafir Solistler:

Çiğdem Yarkın

İbrahim Suat Erbay

Saz Sanatçıları:

Osman Nuri Özpekel - Ud

Aziz Şükrü Özoğuz - Keman

Taner Sayacıoğlu - Kanun

Lütfiye Özer - Kemençe

Volkan Yılmaz - Ney

Volkan Ertem - Viyolonsel