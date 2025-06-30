Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait’i Cumhuriyet Meydanı’nda andılar! Açılımın eseri gururla sunar…

Son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile başlayan açılım sürecinde Cumhuriyete karşı 1925’te silahlı isyan başlatan ve İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen Şeyh Sait, ölümünün 100. yılı Cumhuriyet Meydanı’nda anıldı. Palevi Derneği tarafından yapılan etkinlikte kullanılan ifadelerde açıkça Cumhuriyet değerlerine ve laikliğe meydan okundu.

AÇILIM SÜRECİNİ BAŞLATTILAR

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Terörsüz Türkiye’ olarak tanımladığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışı gelmesi ile açılım süreci başlamıştı.

SÜREÇ ŞEYH SAİT İLE DEVAM EDİYOR

Açılımın eseri ise Cumhuriyete karşı silahlı isyan başlatarak binlerce insanın ölümüne neden olan Şeyh Sait ile devam ediyor. İstiklal Mahkemesi kararıyla idam edilen Şeyh Sait, ölümünün 100. yıldönümünde Cumhuriyet Meydanı’nda anıldı. Cumhuriyetin simgesel alanlarından birinde anılması ise büyük tepkilere neden oldu.

DEM, şimdi de Şeyh Said ve asilerin mezarının peşine düştü!

ŞEYH SAİT’İ “ULEMA-ÜL MİLLE” YAPTILAR

İlim Kültür Yardım ve Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen etkinlikte konuşan Baki Çağatay, Şeyh Sait’i “Ulema-ül Mille” olarak tanımlayarak, “Birincisi Ulema ulmilla İkincisi Ulema Ud devle Üçüncüsü Ulema Ul Umme Böyle 3 çeşit âlim vardır Peki nedir bu ifadelerin anlamı. Sizin anladığınız manada yani millet âlimleri derken buradaki milletten kasıt din ve Tevhid anlamındadır. Bazı âlimler Kur'an-ı Kerim'in buyruklarına göre hareket ederler. Allah azze ve celle onlardan ne istiyorsa onu yerine getirmeye çalışırlar” dedi.