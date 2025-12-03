KDP Başkanı Mesud Barzani'nin Şırnak ziyareti üzerine yaşanan gerilim, iç siyasette giderek artmaya devam ediyor. Barzani'nin ziyaretinde özel korumalarının uzun namlulu silahlar ile yurt topraklarında gözükmesi tepkileri de beraberinde getirdi.

Önce kamuoyunun tepkisini çeken bu görüntülere Cumhurbaşkanının danışmalarından MHP Lideri Bahçeli'ye, muhalefetten STK'lara kadar tepkiler art arda geldi. MHP Lideri Bahçeli Türkgün gazetesine verdiği röportajda söz konusu görüntülere çok sert tepki gösterip şu ifadeleri kullanmıştı:

"Yabancı üniformalı askerlerin uzun namlulu silahla ortalıkta dolaşmaları tek kelimeyle rezalettir. Türkiye Cumhuriyeti’nin egemenlik hak ve hukuku çiğnenmiştir. Türkiye Cumhuriyeti’nin itibarına taammüden saldırıdır."

Bahçeli'nin açıklamalarının ardından Barzani'nin ofisinden bir açıklama geldi. O açıklamada, "Biz, Allah’ın Devlet Bahçeli’ye hidayet verdiğini, ırkçılık ve şovenizmden vazgeçtiğini sanıyorduk. Ancak görünen o ki; o hala eski Bozkurt, sadece şimdi koyun postuna bürünmüş" ifadeleri kullanıldı.

‘İZAHAT YAPILMASINI İSTEDİK’

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan partisinin haftalık grup toplantısında bu konuya değindi. Bahçeli'yi hedef alan sözleri 'saygısız ve hadsiz' olarak tanımlayan Erdoğan, bu açıklamaları da kabul edilemez bulduğunu şu sözler ile belirtti:

“Cumhur İttifakı'nın bütün mücadelesi bunun içindir. Bu hedefe suhuletle varmak içindir. Bu noktada ittifak ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'yi hedef alan dünkü saygısız ve hadsiz açıklamaları asla tasvip etmediğimizi, kabul edilemez bulduğumuzu burada ifade etmek isterim.

Gerek parti sözcümüz, gerekse Dışişleri Bakanlığımız konuya dair rahatsızlığımızı açıkça dile getirmiş, gerekli diplomatik adımlar atılmış, izahat yapılması istenmiştir.”