Malatya'da 1 Mart 1923'te dünyaya gelen Nazife Nine’nin oturduğu ev Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar gördü. Gül, depremin ardından oğlu ve gelini ile Elazığ'a taşındı. Devletin sağladığı kira desteğiyle yaşamını sürdüren Gül, 7 çocuğu ve 20 torunu bulunuyor. Gül, zamanını evde dinlenerek ve örgü örerek geçiriyor.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün ve beraberindeki kurum personeli, Cumhuriyet'in 102'nci yılı nedeniyle üzerinde "Cumhuriyet'imiz ve Nazife teyzemiz 102 yaşında" yazılı pasta ile Gül'ü evinde ziyaret etti.

PASTAYI ÜFLERKEN OĞLU İÇİN EV DİLEDİ

Pastanın üzerindeki mumları üfleyen Nazife nine birlikte yaşadığı oğlu için ev diledi. Nazife Gül, eşini yıllar önce kaybettiğini, ilerleyen yaşına rağmen sağlığının yerinde olduğunu söyledi.

“GENÇLERİMİZE SESLENİYORUM, VATANIMIZA DİKKAT ETSİNLER”

Geçmişte hem milli hem de dini bayramları daha coşkulu ve neşeli kutladıklarını anlatan Gül, "Bayramlar çok güzel olurdu, askerleri izler alkışlardık, eğlenirdik, marşlar söylerdik. Vatanımızı çok seviyoruz. Askerlerimizi Allah esirgesin, vatanımızı hep birlikte koruyalım. Gençlerimize sesleniyorum, vatanımıza dikkat etsinler, doğru yoldan şaşmasınlar" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ergün de Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yılını gurur ve onurla kutladıklarını ifade etti.

Nazife Gül'ün de 102 yaşında olduğunu söyleyen Ergün, Cumhuriyet ile yaşıt Nazife teyze ile bu anlamlı günü kutlamak istediklerini söyledi. Ziyaretlerinin Gül ailesini de mutlu ettiğini dile getiren Ergün, "Cumhuriyetimizin kuruluşunun 102'nci yılını coşkuyla ve sevinçle kutluyoruz. Bunun için kıvançlıyız. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu güzel vatanı bizlere miras bırakan şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi şükranla ve rahmetle anıyorum. Hayatta olan gazilerimize de minnetlerimi sunuyor, uzun ömürler diliyorum. Nazife teyzemizin 102'nci yaşını da kutluyor, ona sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyorum" şeklinde konuştu.