Hâlâ karşıt olabilenlere inat, 101 yaşına taşıdık cumhuriyeti; kutlu ve daim olsun.

Bugün Cumhuriyet için coşku ve heyecan taşıyan her kimse, cumhuriyetin daha nice yıllar sürmesi için umuttur.

Bu yüzden cumhuriyeti “layıkıyla” kutlamamanın üzüntüsünü taşımıyorum artık; bu coşkuyu, cumhuriyet heyecanını yaşamayanlar için üzülüyorum.

Ne büyük bir duygunun, ne kadar büyük bir kazanımın farkında değiller. Yazık!

Ne büyük bir güvencenin ne kadar çok derde deva olacak umudun kökeninden habersizler.

Cumhuriyet, özgürlüğe, özgür aklın yaratıcılığına kapı açar.

Cumhuriyet, barış içinde yaşayan bir toplum inşa etmeyi mümkün kılar.

Her konuda bağımsız olabilmektir, cumhuriyet.

Atatürk’ün ifadeleriyle,

“Cumhuriyet, imkân demektir.”

“Cumhuriyet, yalnızca adıyla bile birey özgürlüğünü aşılayan sihirli bir aşıdır. Görülecektir ki, cumhuriyet imkânları olan her memleket, özgürlük davasında er geç başarılı olacaktır. Cumhuriyet, kendisine bağlı olanları en ileri aşamalara götüren imkânları verir. Bağımsızlık ve özgürlüğüne sahip olan milletler, ilerleme yolunda imkânlara sahip demektirler. O hâlde cumhuriyet, her alanda ilerlemenin de en belirgin teminatıdır. Cumhuriyeti bu anlamıyla ve bu kapsamıyla anlamak gerekir.”

Cumhuriyet dışında bir yönetim biçimini savunmak, akılcı bir tutum değildir. Halkın egemenliğine dayanan yönetimi esas almasıyla, halkın geleceğinin güvencesidir cumhuriyet.

Cumhuriyet, gelecektir.

Atatürk’ün yaktığı ışığın aydınlığında nice cumhuriyet bayramlarına…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.