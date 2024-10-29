Cumhuriyet kutlamalarında güvercinler havalandı

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde cumhuriyetin 101. yılı kutlandı. İlçe statlarında gerçekleştirilen kutlamalarda Sarıgöl'de çocuklar güvencin havalandırırken Alaşehir'de ise üzerinde Türk bayrağı kıyafeti ile bir gösteri sunan halkoyunları öğretmeni Emine Sert büyük ilgi gördü.

Manisa'nın Sarıgöl ve Alaşehir ilçelerinde Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıldönümü büyük bir coşkuyla kutlandı. İlçe statlarında yapılan gösterilere vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

GÜVERCİNLER CUMHURİYET İÇİN HAVALANDI

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki 4 Eylül Stadyumunda düzenlenen Cumhuriyet Bayramı töreninde öğrenciler tarafından hazırlanan çeşitli gösteriler stadı dolduran vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.

Sarıgöl 4 Eylül Stadyumunda cumhuriyetin 101. yılı nedeniyle düzenlenen törende en büyük ilgiyi ise Şehit Esin Akay İlkokulu 4. sınıf öğrencilerin hazırladığı gösteri sonunda cumhuriyetin 101. yıl anısına barış ve kardeşlik için havalandırılan güvercinler gördü.

Öğrencilerin birbirinden güzel gösterileri vatandaşlar tarafından büyük alkış alırken, program resmi geçit töreni ile sona erdi. Kadın öğretmenin zeybek gösterisi büyük beğeni topladı