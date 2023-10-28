Cumhuriyet Müzesi 32 bin 600 ziyaretçiyi ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı arifesinde Cumhuriyet Müzesini 32 bin 600 vatandaşın ziyaret ettiğini açıkladı. Bakan Ersoy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün, Cumhuriyet Müzemiz 32 bin 600 gurur dolu ziyaretçiyi ağırladı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı coşkusuna ortak olmak için halkımızı gece boyunca açık kalacak müzemize, unutulmaz anılar biriktirmeye davet ediyorum. Bu büyük güne her zamankinden daha fazla coşku ve heyecanla hazırız” ifadelerine yer verdi.