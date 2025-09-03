Cumhuriyet savcısı vahşice katledildi! Kan donduran olay

Cumhuriyet savcısı vahşice katledildi! Kan donduran olay

Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan K.Çekmeköy’de bir işletmede boğazından bıçaklandı. Savcı, olay yerinde hayatını kaybetti.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesi Ömerli’de bir restoranda, bugün saat 21:15 sıralarında yaşanan olayda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu öne sürülen M.C.G. (19) tarafından boğazından bıçaklandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Kayhan, olay yerinde yaşamını yitirdi. 19 yaşındaki şüpheli ise yakalandı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Söz konusu olaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL (19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

