Cumhuriyet tarihinde ilk! 17 CHP'li belediyeye operasyon, 13 başkana tutuklama

CHP'li belediyelere düzenlenen geniş kapsamlı operasyonlar Cumhuriyet tarihinde ilk olarak geçti. Her geçen gün operasyon ve tutuklanan başkan sayısı artıyor.

CHP 2024 yerel seçimlerinden 21 il, 377 de ilçe belediyesinde seçimi kazanmıştı.

Manavgat Belediye Başkanı, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı, Adıyaman Belediye Başkanı ve Büyükçekmece Belediye Başkanvekili şu an gözaltında bulunuyor.

CUMHURİYET TARİHİNDE BİR İLK: 17 CHP BELEDİYESİNE OPERASYON, 13 BAŞKAN TUTUKLU

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’nin kazandığı 17 belediyeye yönelik geniş çaplı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ana muhalefet partisinin belediyelerine karşı ilk kez bu denli kapsamlı gerçekleşti. Aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 13 CHP’li belediye başkanı tutuklandı. Ayrıca, 2 belediye başkanı ve 1 belediye başkanvekili gözaltına alındı.

GÖZALTINA ALINAN BELEDİYE BAŞKANLARI VE SORUŞTURMA DETAYLARI

Son operasyonlarda Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ile Büyükçekmece Belediye Başkanvekili Hasan Akgün’ün yerine seçilen Ahmet Şahin gözaltına alındı. Antalya’nın Manavgat Belediyesi’nde de rüşvet, irtikap ve zimmet suçlamalarıyla Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara gözaltına alındı. Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

CHP’Lİ BELEDİYELERE YÖNELİK İLK OPERASYON: ESENYURT

CHP’nin Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer, “PKK/KCK terör örgütü üyeliği” suçlamasıyla 30 Ekim’de gözaltına alındı.

Başsavcılığın açıklamasına göre, 10 yıllık inceleme kapsamında Özer’in 694 kişiyle örgütsel bağları olduğu iddia edildi. Özer, yaklaşık 12 saat gözaltında tutulduktan sonra “örgüt üyeliği” suçlamasıyla tutuklandı. İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, Esenyurt Belediyesi’ne kayyım olarak atandı.

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİNE YÖNELİK OPERASYON VE BAŞKAN AKPOLAT’IN TUTUKLANMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın düzenlediği operasyon kapsamında, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve 46 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Akpolat, “suç örgütü üyesi olma”, “ihaleye fesat karıştırma” ve “haksız mal edinme” suçlamalarıyla tutuklandı. 22 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

BEYKOZ BELEDİYE BAŞKANI KOSELER TUTUKLANDI

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, “ihaleye fesat karıştırma” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla 27 Şubat’ta gözaltına alındı. Sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

İBB VE İLÇE BELEDİYELERİNE OPERASYONLAR UZANDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bazı ilçe belediyelerine yönelik “terör” ve “yolsuzluk” soruşturmalarında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan dahil 106 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 54 kişi tutuklandı. İmamoğlu ve Çalık yolsuzluk iddialarıyla, Şahan ise “silahlı terör örgütüne yardım” suçlamasıyla tutuklandı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İFADE VERDİ

İş insanı Aziz İhsan Aktaş, ‘etkin pişmanlık’ kapsamında verdiği ifadeler sonrası tahliye edildi. İddialarına göre belediye başkanlarına rüşvet ve araç verildi, ihalelerde usulsüzlükler yapıldı. İBB ve Beşiktaş Belediyesi’ne yönelik soruşturmalarda 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Büyükçekmece, Gaziosmanpaşa, Avcılar, Ceyhan ve Seyhan belediye başkanları da tutuklandı.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YÖNELİK SORUŞTURMA: TUNÇ SOYER TUTUKLANDI

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde taşeron şirketler üzerinden yolsuzluk iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de dahil 157 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Soyer, 4 Temmuz’da tutuklandı.

MANAVGAT BELEDİYESİNE OPERASYON: BELEDİYE BAŞKANI VE YARDIMCILARI GÖZALTINDA

Tunç Soyer’in tutuklandığı gün Antalya Manavgat Belediyesi’ne yönelik “rüşvet, irtikap ve zimmet” soruşturmasında Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara ve 34 kişi gözaltına alındı. Rüşvet aldığı iddia edilen belediye başkan yardımcısına ait görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

CHP’Lİ ADANA, ADIYAMAN VE ANTALYA BELEDİYELERİNE OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek gözaltına alındı. Şüphelilerin belediyeye iş yapan şirketlerden haksız maddi menfaat talep ettiği ve rüşvet eylemlerine karıştığı iddia edildi. Böcek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OPERASYONLARDA SON DURUM: BÖCEK TUTUKLANDI, DİĞER BAŞKANLAR GÖZALTINDA

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, savcılık ifadesi sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise gözaltında tutuluyor.