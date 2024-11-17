Cumhuriyet tarihine ışık tutan söyleşi Beşiktaş'ta gerçekleştirildi

Beşiktaş Belediyesi'nin Beltaş Kitap Kafe'sinde düzenlenen söyleşide, sosyolog Prof. Dr. Emre Kongar ve gazeteci-yazar Zülal Kalkandelen, birlikte kaleme aldıkları "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" isimli eserlerini tanıttı. Etkinlikte, okurlarıyla bir araya gelen iki yazar, Cumhuriyet tarihinin önemine ve değerlerine dikkat çekti. Söyleşi sonrası katılımcıların sorularını yanıtlayan Kongar ve Kalkandelen, kitaplarını imzalayarak dinleyicilerle etkileşimde bulundu.

Beşiktaş Belediyesi, kültürel etkinliklerine devam ederek, bu ayki imza gününde önemli bir konuğa ev sahipliği yaptı. Kongar ve Kalkandelen, özellikle gençlere yönelik yazdıkları eserlerinde Cumhuriyet tarihine dair önemli bilgileri paylaştı. "Devrimin ve Karşı Devrimin Yüz Yılı" kitabı, Türkiye'nin geçirdiği tarihsel süreçleri ve gelişmeleri ele alarak, okurlarına derinlemesine bir bakış açısı sunuyor. Yazarlar, bu etkinliğin Türkiye’deki kültürel ve sosyal dinamiklere katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Söyleşide konuşan Emre Kongar, Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara dikkat çekerek, kültürel harcamaların kısıldığı dönemlerin önemine değindi. "Kitap üretmek ve o kitabı satmak, Türkiye’de adeta bir şövalyeliktir. Bugün burada, Cumhuriyetimizin ayakta durması için bir araya geldik" dedi. Ayrıca, Kongar, üçüncü cildin çalışmalarının devam ettiğini ve bu cildin AKP dönemine özgü konuları ele alacağını belirtti.

Zülal Kalkandelen ise, Cumhuriyet’in 101. yılında, devrime ve Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik eleştirilerin arttığını düşündüğünü ifade etti. "Cumhuriyet devrimine yönelik saldırılar topluma pompalanmaya çalışılıyor. 1923’te yaşanan devrimin arka planını anlatan bir çalışma yaptık” diyen Kalkandelen, bu tarihsel sürecin önemine vurgu yaparak, devrimci ruhun korunması gerektiğini ifade etti.

Etkinlik sonrası, Beşiktaş Belediyesi tarafından Kongar ve Kalkandelen adına TEMA Vakfı’na bağışlanan fidan plaketleri, yazarların katılımıyla takdim edildi.