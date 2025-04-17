Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet tarihimizin en büyüğü" diyerek duyurduğu Ankara'da gerçekleştirilen "Narkokapan" operasyonu ile ilgili yeni bir paylaşım yaptı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi.

“Narkokapan-Ankara” operasyonu kapsamında 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınmıştı. Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin şunları söylemişti:

"Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'de başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.

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