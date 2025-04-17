Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda yeni gelişme

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün Narkokapan-Ankara operasyonumuzla 626 farklı adrese, eşzamanlı olarak düzenlediğimiz baskınlarlarda yakalanan şüpheli sayısı 602’ye yükseldi. Operasyonumuz hala devam ediyor" dedi.

“Narkokapan-Ankara” operasyonu kapsamında 525 uyuşturucu satıcısı gözaltına alınmıştı. Bakan Yerlikaya operasyona ilişkin şunları söylemişti:

"Narkokapan-Ankara operasyonumuzda 525 torbacı gözaltına alındı. Bugün sabah 05.00'de başlayan Cumhuriyet tarihimizin en büyük uyuşturucu operasyonunu başkentimiz Ankara'da gerçekleştirdik: Bu operasyonumuzun adı 'Narkokapan-Ankara'. Operasyondaki hedefimiz özellikle gençlerimize musallat olan zehir tacirlerinin eli kolu durumundaki internet tabanlı haberleşme platformları üzerinden mahalle ve sokak aralarında uyuşturucu madde satışı yapan 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarıydı.