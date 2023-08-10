Cumhuriyet tarihinin en garip trafik kazası. 26 kişi hayatını kaybetmişti. Üstünden tam 58 yıl geçti

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; İstanbul-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, arızalanan kezzap yüklü bir kamyona arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyondaki asitler yol kenarındaki su birikintisine karıştı. Otobüsteki yolcular yangın çıktığını sanarak asitli suya atladılar.

Yaralılar ve ölenler

Kazada 19 kişi olay yerinde, kamyon şoförü ile 6 yolcu ise hastaneye kaldırıldıkları sırada hayatını kaybetti. Kazada otobüs şoförü ile aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 17 kişi yaralandı. Olayda yaşamını yitirenlerin bir kısmı kaza yerinde oluşturulan alanda toplu halde toprağa verildi.

Trafik Şehitliği anıtı

Kazanın ardından hayatını kaybedenlerin yakınları tarafından yaptırılan ve ‘Trafik Şehitliği’ adı verilen anıtta olayda yaşamını yitiren 17 kişinin isimleri yer alıyor. Anıtın yanında bulunan cami ise kazanın tanıklarından Orhan Karabulut tarafından yaptırıldı.

Kazanın tanığı anlattı

Olayın yaşandığı mahallenin 1987-2014 yıllarında muhtarlığını yapan 78 yaşındaki Orhan Karabulut, nitrik asit yüklü kamyonun arıza yaptığını ve yolda kaldığını söyledi. Gece saatlerinde Ankara’dan kalkan otobüsün duran kamyona çarptığını ve yol kenarında yan yattığını belirten Karabulut, “O sırada yol kenarında su varmış. Asit yüklü tüpler patlayınca buhar yapmış. Otobüsteki yolcular da yangın çıktığını sanarak asitli suya atlıyor ve yanıyor” diye konuştu. Karabulut, olaydan sonra vefat edenlerin kemiklerinin şehitliğin bulunduğu alana defnedildiğini belirterek, “Çok üzücü bir olay. Zor dönemler yaşandı. Köylülerle şehitliğin bakımlarını yaptık, yazılar silindi yazıları yazdırdık. Muhakkak insan üzüntü duyuyor. Üzüntü duymamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.