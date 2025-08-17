Cumhuriyet ve laiklik, kadın haklarının en güçlü teminatıdır!

Nurbay USTA - ARTVİN / YENİÇAĞ

Almalı, Cumhuriyet ile birlikte kadınların eşit yurttaşlık haklarına kavuştuğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Kadınların miras ve mülkiyet hakkı başta olmak üzere tüm medeni hakları, din ve inanç farklılıklarından bağımsız, eşit şekilde güvence altına alınmıştır. Bu haklar yalnızca mülkiyetin paylaşımı değil, aynı zamanda ekonomik bağımsızlık, toplumsal eşitlik ve şiddetten korunmanın da temel güvencesidir.”

Anayasa’nın 10. maddesine de atıfta bulunan Almalı, kadın-erkek eşitliğinin yalnızca bir anayasal güvence değil, devletin yaşama geçirmekle yükümlü olduğu bir sorumluluk olduğunu hatırlattı.

Kadın haklarına yönelik her türlü daraltma girişiminin, yalnızca kadınların özgürlüklerini değil aynı zamanda hukukun üstünlüğü ve demokrasiyi tehdit ettiğini belirten Almalı, “Anayasa ve yasaların sağladığı eşitlik güvencesi, kadınların her alanda eşit yurttaşlar olarak var olmalarının en güçlü dayanağıdır” dedi.

Eğitimden çalışma hayatına, siyasetten toplumsal yaşama kadar her alanda kadınların eşitliğinin sağlanmasının, ülkenin demokratik geleceği açısından kritik olduğunu vurgulayan Almalı, mücadelelerinin süreceğini belirtti.

Son olarak Türkiye Barolar Birliği Kadın Hukuku Komisyonu (TÜBAKKOM) ile yürütülen çalışmalara dikkat çeken Almalı, sözlerini şöyle tamamladı: