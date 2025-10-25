Muğla Valiliği’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlattığı kutlama afişlerinde büyük bir yazım hatası yapıldı. Afişlerde yer alması gereken “Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” ifadesi, “Cuhmuriyet Bayramımız Kutlu Olsun” şeklinde hatalı basıldı.

Valiliğin logosunun da bulunduğu afişler, Menteşe başta olmak üzere Muğla’nın birçok ilçesinde bulunan billboardlara asıldı. Vatandaşlar, sosyal medyada hızla yayılan hatalı afişlere tepki gösterdi.

VATANDAŞLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Muğla'nın yerel yayın organı Mabolla medyaya açıklamalarda bulunan bazı yurttaşlar, “Cumhuriyet’in 101. yılında böyle bir hata kabul edilemez” ifadelerini kullanarak afişlerin derhal kaldırılmasını ve yenilerinin asılmasını talep etti. Kamuoyunda büyük yankı uyandıran olay sonrası valilik harekete geçti. Hatalı afişler toplatılıp düzeltilmiş halleri asıldı.