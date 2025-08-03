Cumhuriyetçi aydın, gazeteci ve sanatçılardan imza kampanyası

Kaynak: ANKA
Cumhuriyetçi aydın, gazeteci ve sanatçılardan imza kampanyası

Aydın ve sanatçılar, "Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz" başlığı ile imza kampanyası başlatarak sürece dair dikkat çeken bir çıkış yaptı.

Çok sayıda cumhuriyetçi aydın, gazeteci ve sanatçının girişimleriyle "Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz" başlığıyla bir imza kampanyası başlatıldı.

Kampanyanın çağrı metninde, "Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Anlaşması’nın sorgulanmasını, mevcut sınırlarımızın tartışılmasını, yeni-Osmanlı hayallerini, Türkiye İmparatorluğu gibi gayrimeşru adlandırmaları, ümmetçiliği, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı siyasal yapı ve kurumları istemiyoruz. Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, yurttaşlara imza kampanyasına destek vermesi çağrısında bulunuldu.

"ÜLKEMİZİN UÇURUMDAN YUVARLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ"

İmza kampanyasının çağrı metni şöyle:

"Biz aşağıda imzası yer alanlar Türkiye’nin cumhuriyetçi birikimini bu iddianın arkasında durmaya çağırıyoruz: Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz.

Barış ve kardeşlik istiyoruz.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, Lozan Anlaşması’nın sorgulanmasını, mevcut sınırlarımızın tartışılmasını, yeni-Osmanlı hayallerini, Türkiye İmparatorluğu gibi gayrimeşru adlandırmaları, ümmetçiliği, etnik ve mezhepsel kimliklere dayalı siyasal yapı ve kurumları istemiyoruz.

Barış ve kardeşlik ve de bağımsız ve laik bir ülke, eşitlikçi bir düzen, planlı bir ekonomi istiyoruz.

Ülkemizin uçurumdan yuvarlanmasına izin vermeyeceğiz."

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