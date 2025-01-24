Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Trump'ın 3. kez seçilmesine yönelik flaş hamle

Kaynak: AA
Cumhuriyetçi Kongre üyesinden Trump'ın 3. kez seçilmesine yönelik flaş hamle

ABD Kongre üyesi Cumhuriyetçi Andy Ogles, Amerikan başkanlarının üç dönem görev yapabilmelerine imkan tanıyacak Anayasa değişikliği tasarısını, Temsilciler Meclisine sundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın üçüncü kez seçilebilmesi için harekete geçen Cumhuriyetçi meclis üyesi Ogles, Temsilciler Meclisine sunduğu tasarıyı duyurdu.

Ogles, Trump'ın iki dönemden daha fazla görev yapabilmesi için hazırladığı tasarının, ülke yönetimi için önemli olduğunu belirterek "Kendisi, cumhuriyeti yeniden kurmaya ve ülkemizi kurtarmaya adamış biri; biz de yasa koyucular ve eyaletler olarak onu desteklemek için elimizden geleni yapmalıyız." ifadesini kullandı.

Cumhuriyetçi Kongre üyesi, "Anayasa'nın 22. ek maddesinin başkanlık süresine getirdiği sınırlamaları gözden geçirmek için değişiklik öneriyorum." diye ekledi.

Anayasanın söz konusu maddesindeki "iki kereden fazla seçilemez" ifadesi, Ogles'in tasarısında "üç kereden fazla seçilemez" şeklinde değiştirildi.

Ogles'in bu adımının, ABD Kongresinde özellikle Cumhuriyetçiler arasında nasıl yankı bulacağı henüz bilinmiyor.

ABD'de mevcut yasalar çerçevesinde Anayasa'nın 22. ek maddesi, başkanların iki dönemden fazla seçilmesine imkan tanımıyor.

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