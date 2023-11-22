Cumhuriyet’e damga vuran 24 iş insanı. Fast Company dergisi duyurdu

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından oluşan jüri, geride kalan 100 yılda yaptıkları yatırım, yarattıkları etki, yenilikçi ve girişimci özellikleriyle öne çıkan liderleri belirledi.

Cumhuriyet'in 100 yılına damga vuran iş insanlarını seçmek için, çeşitli sektörlerden patron, CEO ve girişimcilerden bir jüri oluşturuldu.

Jüri üyesi olarak yer alan iş insanları, "Cumhuriyet'e damga vuran" (vefat etmiş ve/veya yaşayan) iş insanlarından önerilerini paylaştı. Her iş insanı, 10 lider önerdi.

Değerlendirmede "Yaşadığı dönemde" büyük fark yaratan, önemli bir yatırım ve projeyi başlatanlar, dünyada ve Türkiye'de şirket liderliği ile başarıya ulaşanlar dikkate alındı.

İşte "Cumhuriyet'e damga vuran" isimler listesi:

- VEHBİ KOÇ

- SAKIP SABANCI

- HÜSNÜ ÖZYEĞİN

- MUSTAFA KOÇ

- AYHAN ŞAHENK

- NEJAT ECZACIBAŞI

- MUHTAR KENT

- FEYYAZ BERKER

- ÖZDEMIR SABANCI

- İZZET ÖZİLHAN

- KAMİL YAZICI

- MEHMET EMİN KARAAHMET

- SEVKET SABANCI

- HAMDİ ULUKAYA

- İBRAHİM BODUR

- NECATİ AKÇAĞLILAR

- NİHAT GÖKYİĞİT

- NURİ DEMİRAĞ

- ÖZDEMİR SABANCI

- SABRİ ÜLKER

- AYDIN DOĞAN

- İSHAK ALATON

- ASIM KOCABIYIK

- SUNA KIRAÇ

- FİRUZ KANATLI