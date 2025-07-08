Cumhuriyete 'darbe' diyen AKP'li Çamlı skandal paylaşımlarına reklam vermiş

AKP'li Çamlı'nın Cumhuriyet'e yönelik "kanlı 1923 darbesi" ve "Çamuristan" ifadeleri büyük tepki topladı.

Kamuoyunda, Meclis'te Twitter'dan "Yeliz Adaley" hesabıyla canlı yayın yaparken yakalanması nedeni ile "Yeliz" lakabı konan Ahmet Hamdi Çamlı, 2018 yılında yapılan bir toplantıda "Bu Türk lafından tiksiniyorum” demesi ile akıllara kazınmıştı.

'Yeliz' lakaplı AKP'li eski vekil Ahmet Hamdi Çamlı cumhuriyete 'darbe' dedi

Yeliz lakabı ile tanınan AKP eski İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı'nın Cumhuriyet'in kuruluşuna ilişkin "kanlı 1923 darbesi" ve Türkiye için "Çamuristan" ifadeleri, sosyal medyada ve kamuoyunda büyük bir tepkiye neden oldu.

SKANDAL ANKETİN SONUÇLARI BELLİ OLDU

"Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez.. Bir düdük çalıp yeni onurlu ve beyaz bir sayfa açılmalıdır.. !" paylaşımı yaparak takipçilerine katılıp katılmadıklarını soran Çamlı, hoşuna gitmeyen bir sonuçla karşılaştı. Takipçileri Çamlı'nın tepki çeken açıklamasına yüzde 94,6 oranında katılmadıklarını belirttiler.

AHMET HAMDİ ÇAMLI NE DEMİŞTİ?

Çamlı'nın ilk paylaşımında kullandığı "kanlı 1923 darbesi" ifadesi büyük tepki çekti. Çamlı, bu paylaşımında "Kadim bir geçmişe sahip Aziz Millet ve Büyük Devlet, kanlı 1923 darbesiyle hesaplaşmadan ve helalleşmeden, Yeni, Terörsüz ve Büyük Devlet yolunda ilerleyemez..!" ifadelerini kullandı.

Gelen yoğun tepkilerin ardından Çamlı, bu kez yeni bir paylaşım yaparak Cumhuriyet dönemi Türkiye'si için "Çamuristan" ve "Çamuriyet" ifadelerini kullandı.

YETMİYOR GİBİ BİR DE REKLAM VERDİ

AKP'li Çamlı'nın tepki çeken paylaşımlarını daha çok kişiye gösterebilmek için ücretli reklam verdiği görüldü. Söz konusu reklamda ayrıca 'Yukarıdaki düşünceye ne dersin' şeklinde soru yöneltilerek kullanıcılar yorum yapılmaya itildi.