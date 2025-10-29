Malatya’da Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamalarında yaşananlar büyük tepki çekti. 2. Ordu Bando Takımı’nın Cumhuriyet yürüyüşünde hiçbir Cumhuriyet marşına yer vermemesi ve Malatya Valiliği binasına sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asılması büyük tepki çekti.

CUMHURİYET YÜRÜYÜŞÜNDE SADECE “CEDDİN DEDEN” ÇALINDI

2. Ordu Bando Takımı Cumhuriyet yürüyüşü boyunca sadece “Ceddin Deden” isimli Mehter Marşı’nı çaldı.. Yürüyüş sonrası gerçekleştirilen konserde ise, Onuncu Yıl Marşı, İzmir Marşı ya da Cumhuriyetle özdeşleşmiş herhangi bir marş seslendirilmedi.

MALATYA VALİLİĞİ BİNASINA ATATÜRK DEĞİL, ERDOĞAN ASILDI

Yaşanan bu olaylar dışında tepki çeken bir diğer görüntü ise Malatya Valiliği binasına Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının asılmaması oldu.

Cumhuriyet Bayramı günü Malatya Valiliği binasında sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının asıldığı, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına ve Türk bayrağına yer verilmediği ortaya çıktı.

“ATATÜRK’Ü UNUTTURMAYA ÇALIŞANLAR TARİHE GÖMÜLÜR”

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, yaşanan olaylara sert tepki gösterdi.

Yıldız, yaptığı açıklamada şunları söyledi,

“Cumhuriyetimizin 102. yılını kutladığımız bu günlerde, Malatya Valiliği tarafından düzenlenen etkinliklere Cumhuriyet Halk Partisi olarak katılım göstermeye özen gösteriyoruz.

Ancak dün gerçekleştirilen Cumhuriyet yürüyüşünde, 2. Ordu Bando Takımı’nın hiçbir Cumhuriyet Marşı’na yer vermemesi bizleri derinden üzmüştür. Yürüyüş boyunca yalnızca Ceddin Deden isimli Mehter Marşı çalınmış, ardından düzenlenen konserde de ne Onuncu Yıl Marşı ne İzmir Marşı ne de Cumhuriyetle özdeşleşmiş herhangi bir marş seslendirilmiştir.

Kahraman Türk Ordusu’nun bandosundan, Cumhuriyet Bayramı’nda bu marşların eksikliği büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştır. Bugün ise Malatya Valiliği binasında yalnızca Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının asıldığı, Türk Bayrağı ve Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafına yer verilmediği görülmüştür.

"CUMHURİYET ATATÜRK'SÜZ KUTLANAMAZ"

Cumhuriyet Bayramı gibi anlamlı bir günde böyle bir eksiklik, kabul edilemez bir hatadır. Cumhuriyet, Mustafa Kemal Atatürk’süz kutlanamaz. 102 yıllık Cumhuriyet mücadelemiz, Atatürk’ü unutturmaya çalışanlarla doludur.

Ancak Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin kurucu lideri olarak milletimizin kalbinde her zaman hak ettiği yerde olacaktır. Onu silmek isteyenler, onu unutturmaya çalışanlar ise tarihin karanlık sayfalarında kaybolmaya mahkûmdur.