Ömer Çelik'ten Mahir Ünal'ı yerin dibine sokacak açıklama. Atatürk'ün sözleriyle cevap verdi

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında “Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir” ve “Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz” sözleri büyük tepki toplamasına rağmen AKP kanadından en ufak bir açıklama yapılmamıştı.

Bugün partisinin grup toplantısında konuyu gündemine alan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Cumhuriyet'in Türk kültürüne, Türk diline, düşünme setlerimize zarar verdiğini iddia edenler talihsiz, tarifsiz ve temelsiz bir yanlışın pençesindedir" ifadelerini kullandı.

Bahçeli’nin açıklamalarının ardından MHP’li milletvekilleri de sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ardı ardına paylaşımlar yaptı.

Gelişmelerin ardından AKP kanadından ilk açıklama ise parti sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda isim vermeden Mahir Ünal’ın söylemlerini işaret eden Çelik “Cumhuriyetimiz ve demokrasimiz milletimizin büyük tarihi içindeki en büyük kazanımlarımızdandır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi, Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak ve daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.

MAHİR ÜNAL NE DEMİŞTİ

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, gençlik buluşması ve konferans etkinlikleri kapsamında 8. Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı’nda “Yerelden Evrensele Şehir Ufku: Kahramanmaraş Örneği” başlıklı konferansta konuştu. Ünal, "Tarihteki en sert kültürel devrim Türkiye’de yaşanmıştır. Mesela Fransız Devrimi her şeyi yıkmıştır ama lügate yani dile dokunmamıştır. Yine en sert devrimlerden bir tanesi MAO’nun Çin’de yaptığı kültürel devrimdir ve o da dile dokunmamıştır. Ama maalesef bir kültür devrimi olarak cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünmemizi yok etmiştir." İfadelerini kullandı.

“TÜRKÇE İLE BİR DÜŞÜNCE ÜRETEMEYİZ”

Cemil Meriç’in kaleme aldığı ‘Bu Ülke’ adlı kitaptan alıntılar yaparak gençlere seslenen Mahir Ünal, “Bugün konuştuğumuz Türkçe’nin düşünce üretebilmesi mümkün değildir. Bugün konuştuğumuz Türkçe ile bir düşünce üretemeyiz sadece ihtiyaçlarımızı karşılayabiliriz, konuşma ihtiyacımızı karşılayabiliriz. Mesela melül, mahsun, inkisar, keder, hüzün, buhran bunların hepsini tek bir kelimeyle ifade ediyoruz; stresliyim” şeklinde konuştu.

YENİÇAĞ'I DÜŞMANLIK ÇIKARMAKLA SUÇLADI

Mahir Ünal Cumhuriyet’i ve devrimleri hedef alan konuşmasını Yeniçağ’ın gündeme taşımasının ardından ardından akşam saatlerinde sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı. Ünal, "Bugün “Bir Kitap Okudum” etkinliğinde gençlerle Cemil Meriç’in Bu Ülkesini konuştuk. Kamus bir milletin hafızasıdır cümlesinden yola çıkarak yaptığım değerlendirme Cumhuriyet’e dönük değil kültür devrimi olarak yapılanlara dair bir tespittir. Buradan bir düşmanlık çıkaramazsınız." ifadelerini kullandı.