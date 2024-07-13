‘Cumhuriyet’imiz İkinci Yüzyıla Girerken Sorunlar ve Çözümleri’

Geçen hafta Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü’nün yayınladığı Türkiye’nin nereden nereye geldiği ve nereye gitmesi gerektiği üzerinde kafa yoran ilim adamlarımızın makalelerini ihtiva eden “Cumhuriyet’in 100. Yılına Bakış” kitabı üzerinde durmuştuk.

Türk Ocakları Genel Merkezi de yine tespitleri ve teklifleri ihtiva eden “Cumhuriyetimizin ikinci Yüzyılına Girerken Sorunlar ve Çözümler”i yayınladı. (Türk Yurdu Yayınları, Ankara 2024, 582 s.)

İç kapakta başlık altında şu cümle yer alıyor:

“Bu kitap, Türk Ocakları Genel Merkezi tarafından Cumhuriyet'imizin 100. Yılma Armağan olarak 12 temel sorun hakkında, alanının uzmanlarınca hazırlanan raporlardan oluşmaktadır.”

Bu kitaplar Saray’ın bütün danışmanlarının, Millî Eğitim Bakanlığı’nda bütün bürokratları geçin, bütün öğretmenlerin önünde olmalı.

“Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Sorunlar ve Çözümler”in “İçindekiler”e göz atacağız.

“Giriş” iki imzalı. Prof. Dr. Mehmet Öz: Cumhuriyet'imiz İkinci Yüzyılına Girerken Millet Tasavvurumuz ve Millî Devletimiz

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur: Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu İlkesi ve Unsuru Nedir

I. BÖLÜM: AİLE-Hava Ömeroğlu: Türkiye Cumhuriyeti'nin Yüzüncü Yılında Aile: Cumhuriyetin Kuruluşundan Çok Partili Hayata Kadar Aile (1923-1950 Dönemi) / Göç ve Kentleşme Sürecinde Aile (1950-1980 Dönemi) / Liberalleşme ve Küreselleşme Sürecinde Aile (1980-2023 Dönemi)

II. BÖLÜM- Bilim ve Teknoloji: Dr. Öğr. Üy. Tayfun Fındık, Alparslan Yazar: Türkiye'nin İkinci Yüzyılında Bilim ve Teknoloji: Bir Yüzyılın Geçmişine ve Geleceğine Bakış

III. BÖLÜM- Çevre Ve İklim Değişikliği: Doç. Dr. Hasan Koçyiğit, Doç. Dr. Gülden Gök, Doç. Dr. Hakan Çelebi, Doç. Dr. Oğuzhan Gök

IV. BÖLÜM- Devlet ve Siyaset: Prof. Dr. Mehmet Akıncı, Prof. Dr. Özgür Önder: Demokratik Devletin İhyası ve İnşasında Eksikler ve Çözümler / Kamu Yönetimi Bağlamında Bürokrasi ve Devlet / Siyasetin Mütemmim Cüzü Politik Ekonomiye Dair

V. BÖLÜM- Yeni Dış Politika Ufku: Prof. Dr. Mehmet Akif Okur: Cumhuriyet'imizin 100 Yıllık Yolculuğundan "Türk Eli"ne: Türk Dış Politikasının Ufkunda Yeni(den) Bir Dünya Mümkün mü?

VI. BÖLÜM- Eğitim: Prof. Dr. Selahiddin Öğülmüş, Prof. Dr. Cemal Tosun: Cumhuriyet'in 100. Yılında Eğitim: Cumhuriyet Öncesi Dönemde Eğitimde Yenileşme Girişimleri / Köy Öğretmeni Yetiştiren Kurumlar ve Köy Enstitüleri

VII. BÖLÜM- Ekonomi: Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Prof. Dr. Ahmet Uzun: İkinci Yüzyılında Türkiye Ekonomisi: Yüzyılın Muhasebesi (1923-2023).

Ekonomi ve Çözümler: Prof. Dr. Mustafa Yıldıran, Prof. Dr. Ahmet Uzun: İkinci Yüzyılında Türk Ekonomisi: Kadim Sorunlara Özgün Çözümler... / Gelecek Asrın Ekonomik Yaklaşımı Olarak İktisadi Milliyetçilik

VIII. Bölüm- Gençlik: Doç. Dr. Murat Şahin, Doç. Dr. Hasan Eşici: Cumhuriyet'in İkinci Yüzyılına Milliyetçi Bakış

IX. BÖLÜM- Hukuk ve Adalet: Prof. Dr. Ender Ethem Atay: Türkiye'nin Anayasa Sorunu: Anayasa Değişikliği mi, Yeni Anayasa mı?

X. BÖLÜM- Güvenlik Politikası: Prof. Dr. Hilmi Demir, Elif Güler, Yağmur Uzunırmak: Terörizm / Örgütlerin Güncel Durumları / Türkiye'nin Düzensiz Göç İle Mücadelesi

XI. BÖLÜM- Nüfus ve Göç: Prof. Dr. Erdal Aksoy, Prof. Dr. Seyfi Yıldırım, Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Serap Tekten, Arş. Gör. Umay Bahadır: Cumhuriyet'in İlk Dönemi Nüfus ve Yapısı (1923-1950) / Cumhuriyet Dönemi'nde Balkanlardan Türk Göçleri / Irak'tan Türkiye'ye Yapılan Göç / Türkiye’deki Suriyelilerin Uyumu / Afganistan'dan Türkiye’ye Yapılan Göç

Ek: Mehmet Öz: Sığınmacılar ve Düzensiz Göçmenler.

XII. BÖLÜM- Kültür Politikaları: Prof. Dr. Milay Köktürk

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Türk Ocakları Genel Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öz “Takdim” yazında “Osmanlı Devleti'nin küllerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında fikren ve fiilen harcı bulunan Türk Ocakları olarak; Cumhuriyet’imizin ikinci yüzyılına girerken temel meselelerimiz hakkında Türkiye'nin ve Türk Milleti'nin gelecek ufku konusundaki tespit ve tekliflerimizi kamuoyu ile paylaşmak maksadıyla bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Bu kapsamda, tespit ettiğimiz 12 ana konu­da raporlar hazırlanmasını ve bilahare, bunların kapsamlı bir kitap hâlinde yayım­lamayı planladık. Projeye katkıda bulunan bilim ve düşünce insanlarıyla toplantılar yaptık. Sonuçta elinizdeki eseri ortaya koyduk.” diyor.

Şu anda ülkemizin birinci meselesi mülteciler... Mülteciler meselesi, kitapta bir “güvenlik meselesi” olarak ele alındığı gibi, “göç ve uyum” çerçevesinde de işleniyor.

Prof. Dr. Mehmet Akif Okur, “Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu İlkesi ve Unsuru Nedir?” sorusunun cevabını ararken “Cumhuriyet’imizin 100. yılında millî Egemenlik, tarihî Türklük ve Müslümanlık ilişkilerini” hatırlatıyor, “Türk”ü ve “Müslümanlığı” vurguluyor:

“Eğer Türk milleti uzun tarihî dö­nemler boyunca var olagelmiş bir hak öznesi olarak görülmezse Saltanat kaldırılır­ken geliştirilen hukukî formül sakatlanmaktadır. Hanedanın, saltanatın kaldırılışına devletin kurucusu ve sahibi olma temelinde yöneltebileceği hukukî itiraz, devletin kuruculuğu ve sahipliği hanedandan da uzun ömürlü bir özneye, Türk milletine atfedilerek aşılmaktadır. Türk milleti tarihsiz olarak sadece şimdiki zamana ait/yeni doğmuş bir topluluk kimliği şeklinde tanımlanırsa Hanedanın kadimden gelen ku­ruculuk/sahiplik temelli hak iddiasının karşısına konulamazdı. Bu sebeple, "tarihli Türklük", Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ilkesi ilan edilen millî egemenliğe ay­rılamaz biçimde bağlı kurucu unsurdur.” (s. 19)

“Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılına Girerken Sorunlar ve Çözümler” çok gerekli bir çalışma. Okumak lâzım.