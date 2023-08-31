Cumhuriyetimizin 100. yılına özel hazırlanan "100. Yıl Marşı" ilk kez seslendirildi. Marşın içinde AKP'nin seçim sloganı var

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri ve 100. Yıl Marşı Tanıtım Programı düzenlendi.

Programda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 100. Yıl Marşı için gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ve jüri özel ödülüne layık görülen eserlerin sahiplerine ödülleri Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından takdim edildi.

Birinciliğe layık görülen, sözleri İlker Kömürcü'ye, bestesi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına ait olan eser; CSO, MSB Armoni Mızıkası, MSB Mehteran Birliği, Kara Kuvvetleri Bandosu, Hava Kuvvetleri Bandosu, Deniz Kuvvetleri Bandosu, Jandarma Genel Komutanlığı Bandosu, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bandosu tarafından seslendirildi.

Marşta AKP'nin seçim sloganı olan "Türkiye Yüzyılı" ifadesi de geçti.

Birinci seçilen 100.Yıl Marşının sözleri şöyle:

Parlayan yıldızı Anadolu’nun

Çağlayan sel gibi şanlı ulusun

Türkiye Yüzyılı titretiyor dünyayı

Sarsılmaz bir inançla kalpte tutkusun

Bu toprak bu deniz bu bayrak bizim

Tarihe sığmayan destanlar bizim

Türklüğün yazgısı yazılıyor koynunda

Kalplere kazınmış bu vatan bizim

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz

Özgürlük tutkusu damarlarımda

Çelikten her nefer semalarımda

Sarmaşık dal gibi sarılmışız biz bize

Tek yürek bu millet en zor anında

Düşmanlar bir olsa yağsa göklerden

Denizler köpürse taşsa dağlardan

Kimseye eğmedik boynumuzu eğmeyiz

Kahraman yarattı Türkü yaratan

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Her zaman aydınlık mavi göklere uzanacak ellerimiz

Yüzyıllarca kutlanacak Cumhuriyetimiz

Gazi’nin açtığı bu kutlu yolda yürüyeceğiz hepimiz