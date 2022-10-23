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Galatasaray tribünlerinde tarihi koreografi

Galatasaray taraftarları Alanyaspor maçında tribünlerde tarihi bir gösteriye imza attı.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:14
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Cumhuriyet'in 100. yıl için tarihi bir gösteri hazırlayan Galatasaray taraftarının koreografisi tüyleri diken diken etti

Galatasaray tribünlerinde tarihi koreografi
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Galatasaray tribünlerinin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırladığı koreografi alkış aldı.

Tribünler uzun süre Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye tempo tuttu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılını dev bir koreografiyle kutlayan Galatasaray taraftarı görsel bir şölene imza attı.

Galatasaray'ın bu koreografisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu ve büyük beğeni topladı.

MAÇ ÖNCESİ PAYLAŞIM YAPMIŞLARDI

Galatasaray'ın Alanyaspor ile oynayacağı zorlu mücadele öncesinde sarı kırmızılı taraftar grubu ultrAslan'dan koreografi paylaşımı gelmişti.

Takımlarına desteğini sürdüren ve bu sezon her maça yoğun ilgi gösteren Galatasaray taraftarı cumartesi günü sosyal medya adresinden "Hazır mısınız?" paylaşımı yapmıştı. .

Sarı kırmızılı taraftarlar gece boyunca hazırlıklarını sürdürürken, sabahın ilk saatlerinde de Nef Stadyumu'nun ışıkları yanıyordu.

 

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İLK
23.10.2022 21:31
iyi ki varsınız.  
 
AKM
23.10.2022 21:11
sizi 🇹🇷 sevmeyen ölsün süpersiniz TÜRKİYE laiktir laik kalacak  
 
ANDEZİT
23.10.2022 21:03
En güzel koreografileri hep Galatasaray'da gördüm müthiş güzel olmuş 💛🇹🇷  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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