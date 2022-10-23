Galatasaray tribünlerinde tarihi koreografi

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 20:14

Son Güncelleme: 23 Ekim 2022 Pazar - 21:45 Takip Et

Cumhuriyet'in 100. yıl için tarihi bir gösteri hazırlayan Galatasaray taraftarının koreografisi tüyleri diken diken etti