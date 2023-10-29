Cumhuriyetin 100. yılını 100 metrelik boru kebapla kutladı

Adanalı kebapçı, Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle tek şişte 100 metrelik boru kebabı yaptı. Hazırlanan kebap vatandaşlara ikram edilirken dumanı gökyüzünü kapladı.

KAYNAK: İHA
Cumhuriyetin 100. yılını 100 metrelik boru kebapla kutladı

Cumhuriyetin 100. yılı ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Adanalı kebapçı Yaşar Aydın ise Cumhuriyetin 100. yılı nedeniyle tek şişte 100 metre boru kebap yapmaya karar verdi. 1 ay boyunca gerekli hazırlıkları yapan Aydın, önce 100 metrelik özel mangal, daha sonra da 100 metrelik şiş yaptırdı.

150 KİLOGRAM ET KULLANILDI

Yaklaşık 150 kilogram et, önce elde zırh ile kıyıldı daha sonrada yaklaşık 20 usta tarafından şişe saplandı. 100 metrelik kebabın pişme anını vatandaşlar büyük bir merakla izledi.

Yaklaşık 20 dakikada pişen 100 metrelik boru kebabı daha sonra 500 kişiye dağıtıldı. Ayrıca 100 metrelik kebap nedeniyle gökyüzü adeta dumanla kaplandı ve o anlar dron ile görüntülendi.

“BU BİR DÜNYA REKORU”

Gazetecilere konuşan Yaşar Aydın, “Cumhuriyetimizin 100. yılına özel 100 metre boru kebabı yaptım. Daha önce de 60 metre yapmıştım. Bu bir dünya rekoru. 100 metre tek parçada bir et. Kuşbaşı gibi şişe takılmıyor bu. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı bu kebabı da misafirlerimize ikram ediyorum” dedi.

150 kilogram et, 120 kilogram kömür kullandığını anlatan Aydın, “Maliyet hiç önemli değil. Bugün Cumhuriyetimizin 100. Yılı. Çok mutluyuz. İnşallah Türkiye'miz daha iyi yerlere gelecek. İnşallah bunu bizim çocuklarımız devam ettirecek. Cumhuriyetimizin ilelebet daim olsun. Torunlarım

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